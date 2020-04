Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma si no hay Ejecutivo de emergencia

Vox insiste en que no apoyará la prórroga del estado de alarma en la votación que se celebra el jueves en el Congreso. Para cambiar de opinión, debería formarse un ejecutivo de emergencia nacional y el pago de los sueldos de todos aquellos trabajadores confinados.

Es un mensaje que ha repetido esta misma mañana Jorge Buxadé, portavoz del partido, quien también ha insistido que deben mantenerse las medidas de protección sanitarias. Buxadé ha vuelto a repetir la idea, casi ya un mantra en los últimos días, de que Pedro Sánchez utiliza la situación para "dar un golpe institucional al Congreso y al poder judicial", nacionalizar la economía y "silenciar a los medios de comunicación".

Aunque en un primer momento no ha aclarado el número de representantes de su partido que han acudido hoy a trabajar al Congreso, una nota de prensa especifica que han sido 16. En este sentido, Vox exige que el Congreso ofrezca los medios para que sus diputados puedan someterse a ruedas de prensa.

Buxadé, en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación, no ha querido especificar si deben autorizarse las procesiones esta Semana Santa porque "obviamente no tenemos ni la responsabilidad ni la competencia que tiene el gobierno. Estamos por la protección de los españoles" que en su opinión, "no debe producir una detención, una parálisis de nuestra actividad política ni de la obviamente económica de los españoles".

