El coronavirus dice adiós a la lista de los discos más vendidos

El consumo de cultura ha crecido en estos días de cuarentena. Museos, teatros, películas y series, videojuegos, ópera, ballet, libros... Sin embarga, baja la música. ¿Por qué? La venta y compra de discos y vinilos, en formato físico, era obvio que descendería; al igual que los DVD, los libros en papel y las entradas de cine y teatro; sin embargo, sorprende el descenso de consumo de música en streaming.

La respuesta es más o menos sensata. Ante la gran cantidad de oferta cultura para degustar en cada uno de los hogares, la música pasa a ser una opción más y a competir con otros productos culturales. A eso hay que sumar la llegada de menos discos, pues muchos artistas han decidido atrasar sus álbumes hasta que pase la tormenta. Pero además, se ha eliminado un momento crucial donde la gente escuchaba música a través de reproductores y teléfonos móviles: el camino al trabajo, el trasporte urbano o los gimnasios. Eso explica la bajada.

Según un informe realizado la semana pasada, baja además el consumo de música por streaming ha decrecido en España. Según este mismo análisis del departamento económico de Promusicae, la crisis del coronavirus se traducirá para la industria fonográfica en una pérdida total estimada durante 2020 de más de 100 millones de euros.

La situación del sector de la música no es fácil. Son muchos los indicadores que lo muestran. Por ejemplo, Promusicae dejará de publicar esta semana, por primera vez en su historia y mientras dure la actual situación de alarma, la lista de los discos más vendidos en España, la clasificación más tradicional y consultada históricamente de su base de datos. Una decisión que se debe a la crisis del coronavirus, que ha obligado al cierre de las tiendas físicas, mientras que la venta de discos por correo o mensajería es casi testimonial al no tratarse de productos de primera necesidad para la subsistencia. Las pérdidas por este cierre se estiman en 40 millones de euros, casi la mitad de la facturación anual del sector por venta de música en soportes físicos.

La decisión de la asociación que aglutina a más del 95% de los productores discográficos españoles es también extensiva a otras dos listas, las de DVD musicales y recopilaciones, también centradas en el mercado físico. Una vez que finalice este paréntesis extraordinario y puedan reabrir los comercios, Promusicae y AGEDI trabajan en la idea de fusionar la lista de álbumes físicos, CD y vinilos, con los álbumes publicados y escuchados en streaming, para lograr una única clasificación que refleje el consumo de música al completo entre los aficionados españoles.

En cualquier caso, y mientras la venta de música en formato físico sea casi irrelevante por las actuales circunstancias, la clasificación de referencia para el mercado español de la música será el Top 100 de Streaming de Álbumes.

La crisis mundial derivada de la Covid-19 ha propiciado que numerosos artistas pospongan entre dos y tres meses los lanzamientos que tenían previstos para estas semanas, mientras que algunos sí han preferido mantener las fechas originales para satisfacer, siquiera por el cauce de consumo digital, las expectativas de sus seguidores.