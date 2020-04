Unión de Actores: ''Un ministro que no entiende el sector, no merece serlo"

La Unión de Actores y Actrices considera que el Gobierno ha abandonado al sector de la Cultura. Lo ha dicho en un comunicado en alusiones a la comparecencia del ministro de Cultura de ayer. Un comunicado muy duro contra el Rodríguez Uribes, asegurando que "un ministro que no entiende cómo funciona el sector no merece ser un Ministro de Cultura".

"La Cultura no necesita medidas a posteriori, necesita medidas ya, con urgencia, porque más de 700.000 personas que pertenecen al sector cultural no podrán acceder a prestaciones por desempleo porque, además de cercenarles su trabajo, se les va a privar de pagar sus facturas o hacer la compra. Entre esas personas se encuentran las actrices y los actores que, por si a alguien se le ha olvidado, forman parte del tejido de la industria cultural del país", dicen los actores.

En la comparencia de ayer, el ministro anunció que no se iban a tomar medidas específicas para el sector, el menos de momento. "Una comparecencia que llega tarde, ya que hace más de dos semanas que el señor Rodríguez Uribes tiene sobre su mesa las medidas que se diseñaron desde la Unión de Actores y Actrices, así como desde las de otras organizaciones y asociaciones artísticas; y mal, porque no se está teniendo en consideración un sector que se ahoga poco a poco, día a día, y que ve como según van pasando las semanas no se toman medidas específicas para sus trabajadores y trabajadoras", dicen. "En este sentido, el sector se siente abandonado y ultrajado por parte del Estado, que no contempla su más importante características para tomar medidas: la intermitencia".

Esa es la clave, la intermitencia del sector que hace que ténicos y actores no puedan acogerse a las medidas transversales a las que hacía referencia el ministro. Los actores aseguran que no quieren medidas para ellos, pero sí poder acceder a las generales, ya que ni siquiera tienen posibilidad de hacerlo. "Los intérpretes no quieren un trato especial, ni a favor, quieren tener los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras, solo que su forma de trabajar y cotizar es diferente al del resto, por lo tanto, sus medidas también tienen que ser distintas".

Después de reunirse con los diferentes actores del sector con llamadas telemáticas, se podía intuir un horizonte de negociación, pero dice esta asociación, que ahora han recibido "un duro golpe".

Las actrices y los actores dicen que son conscientes de que la situación de emergencia ahora hace que todo el foco se ponga en salvar vidas humanas y agradecen el trabajo a sanitarios, transportias, cajeros y reponedores. Pero piden que no se deje atrás a los trabajadores culturales.

La Unión de Actores y Actrices destaca también que otros países ya han tomado medidas para la cultura de sus respectivos estados. Algo que, aseguran, es lo que España necesita para no hundir aún más a un sector precarizado y dónde el presupuesto gubernamental es escaso.

“Si el Ministerio de Cultura no toma medidas específicas con urgencia se nos está dejando atrás en las medidas de protección del Gobierno a los trabajadores y las trabajadoras por el mero hecho de ser intermitentes y nos está llevando directos a la deriva”, señala tajante el Secretario General de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara.