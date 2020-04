Tomás Roncero se suma a las voces de los analistas y aficionados que opinan que este campeonato de Liga no puede quedar suspendido de forma definitiva a falta de once jornadas para el final. El periodista de AS y comentarista de la SER lo ha afirmado en un encuentro digital con Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, en las redes sociales del programa.

"Hay que intentar acabar. Si se interrumpe definitivamente la Liga me quedaría una sensación de fracaso", ha señalado. La cancelación del campeonato cree que sería una medida desacertada porque hay muchas cosas todavía en juego, empezando por el título. "El buen culé no querría celebrar esta Liga. Yo como madridista no la querría", ha añadido.

Además, recuerda que hay "demasiadas" batallas abiertas. Entre otras, la lucha por la Champions o los descensos a la Liga Santander. Por un momento, de hecho, se ha puesto en clave rojiblanca y se ha preguntado si sería justo que por estar ahora mismo -a falta de once jornadas- en la quinta posición el Atlético de Madrid se merecería quedarse fuera de la Liga de Campeones.

El periodista ha recalcado que todos debemos entender que estamos en un momento especial "que nos ha cambiado la vida a todos". Por ese motivo ha defendido que los futbolistas deben entender si se recortan sus vacaciones o si se comprime el calendario de la próxima temporada para finalizar la presente.

"Lo que está pasando ahora lo recordará mi hijo y se lo contará a mis nietos. Por eso no podemos ir de puristas y debemos entender que las cosas no pueden ser como toda la vida y cualquier excepción debe ser aceptada", ha añadido.

