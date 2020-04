Rousaud: "Se fraccionaron facturas para evitar controles internos en el Barçagate"

Emili Rousaud, vicepresidente del Barça al que Bartomeu le pidió ayer la dimisión, ha asegurado en los micrófonos de 'Aquí amb Josep Cuní', en SER Catalunya, que no entendió la decisión del presidente azulgrana. "Bartomeu me llamó y me dijo que quería hacer una remodelación en la junta y tenía recelos con algunos directivos, entre ellos yo", ha contado el, hasta ayer, delfín de Bartomeu.

Además, ha destapado que el Barçagate, destapado por la Cadena SER, ha sido el detonante de la crisis de gobierno que ayer estalló en el Barça. "Sabemos que se fraccionaron facturas para evitar controles internos y eso no está bien", ha expuesto Rouseaud, confirmando la información de la Cadena SER.

"No tengo información de cómo está la auditoría encargada", ha admitido. Sobre la figura de Masferrer, suspendido de funciones hasta que aparezca la auditoría, el directivo ha dicho que "le sorprendió que otro directivo le dijera ayer que Masferrer le llamó para preguntarle cosas". Quizás está asesorando al presidente, no lo sé”.

En cuanto a los motivos de la degradación, Bartomeu le esgrimió que "había filtraciones que molestaron a jugadores" y que "ponía en duda el trabajo de los ejecutivos". Rouseaud ha desvelado que no acepetó la sugerencia y que está reflexionando sobre la petición. "Le pedí que lo mejor era hablar cara a cara cuando pasara el estado de alarma, le dije que me dejara reflexionar para decirle algo... pero me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo", ha confesado.

Rousaud se ha quejado de las formas y ha pedido tiempo para reflexionar. "Pido calma, no he hecho nada para merecer este trato. Es lícito que Bartomeu quiera gente de confianza y no discuta nada, pero no son las formas correctas llamar en pleno confinamiento”, ha destacado el directivo azulgrana.

El directivo ha finalizado explicando que "le haría mucha ilusión" ser presidente del Barça, aunque asegura que "no sabe si se dan las condiciones". "Yo no he llegado a presentar nunca candidatura a la presidencia, entre otras cosas porque quería aclarar el panorama. Una candidatura continuista de una junta que no tuviera suficiente credibilidad, no tendría mucho sentido", ha concluido.

