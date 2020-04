Javier Aguirre se ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'Hoy por hoy' para contarle a Angels Barceló cómo está viviendo el confinamiento junto a su mujer en su piso de Madrid.

"He dado más entrevistas estas cinco días que en los últimos cinco años. Ahora no puedo decir que no puedo", ha bromeado el mexicano. Como siempre, Angels ha empezado preguntando qué rutina estaba interrumpiendo a esas horas para atender a la Cadena SER: "Una rutina acorde para una persona de mi edad de 61 años, algunos estiramientos para la espalda".

Lleva bien el encierro: "Gracias a Silvia, mi mujer, llevamos más de cuarenta años juntos. Ya estuvimos confinados en Japón, en Egipto o en Abu Dhabi. Leemos y jugamos cartas. Bebemos tequila. Confieso que hicimos algo que nunca habíamos hecho, como cortarnos el uno al otro el pelo que nos sobraba".

Para aprovechar las horas: "Leo libros y escucho música con mi mujer. ¡Nunca pensé que se podían acumular tantos libros en toda una vida! No hago muchas cosas relacionadas con mi profesión, aunque sí veo partidos y hablo con mi preparador físico a diario".

Sus hijos, en México

Lo que más le preocupa ahora mismo es la familia. "Estoy algo preocupado porque tengo dos hijos en México, y allí aún no ha llegado el virus maldito. Y el otro fue muy listo, tiene veintitrés años, y cuando vio que Silvia y yo empezábamos con un resfriadito se fue con su novia a Huelva y así, hábilmente, está con ella". La distancia le ha servido para descubrir nuevas aplicaciones y usar la tecnología, "Hablamos por 'house party' y nos vemos. Y ahora es cuando le dices te quiero o te extraño. Y cuando le tienes aquí nada más le dices lávate los dientes o péinate".

Llevamos un mes sin Liga y se puede vivir sin él, pero "El fútbol deja de ser un mero deporte pàra ir más allá. Alguien dijo que es lo más importante de lo menos importante. Hay gente mayor que le gusta el fútbol porque es un desahogo, también nos gusta ir a museos, pero el fútbol va en la idiosincrasia del español".

Me da igual si se juega o no

Con el parón, ha relativizado todo y ha tenido tiempo para reflexionar. Ahora mismo, no piensa en su futuro, a pesar de que su equipo se está jugando el descenso y él acaba contrato el próximo 30 de junio: "Me da igual si se juega o no la Liga y me importa un 'cacahuate' si me prolongan el contrato más allá del 30 de junio. Perdí a mis padres y yo no estuve, estaba en México o en Abu Dhabi, y me perdí las bodas de mis hermanas y mi hermana falleció también y no estuve. Los tres puntos del domingo no me compensan perderme estos eventos".

Respecto a cómo está llevando el confinamiento y la imposibilidad de ir a entrenar y pisar la calle, el técnico mexicano asegura que "Somos unos privilegiados, vivimos en una burbuja, Estoy confinado, sí. Pero en un piso enorme en Madrid y tengo muchas cosas por hacer y espacios y tal y cual. Y hay gente que tiene dos hijos, o tres o cuatro en un espacio pequeñito y con pocas o escasas posibilidades de llenar la despensa. Existen los supermercados, pero ¿de dónde sacan la pasta?. Yo tengo tres o cuatro tarjetas con las que puedo pagar y no me preocupo. O voy al banco y hago una transferencia. Y hay gente que vive realmente al día, aquí y en mi país. Y eso me lastima mucho y me duele".

Aguirre ha comentado el debut de Ricky Rubio en La ventana con Carles Francino y Pacojó y ha ensalzado sus ganas de ayudar, porque "Ricky es un tipo comprometido socialmente, los hay peores que solo saben jugar al basket y nada más".

Sobre su plantilla, sabe que "están entrenando con el preparador físico todo los días incluso en sesiones dobles. es complicado. Creo que el 90% están siendo disciplinados". Angels ha hecho hincapié en que tuviera cuidado por si sus jugadores visitaban la nevera a menudo y Aguirre ha confesado uno de sus secretos durante el confinamiento. Y es que "hay que ver cómo ha aumentado el consumo de cerveza, café, chocolate y patatas fritas. Yo ahora tengo mi rutinita. Después de los aplausos de las ocho, cervecita para Silvia, cervecita para mi, y cartitas. Me va ganando siete a cinco. Y en el Trivial, dos a uno para mí".

Y sí después de todo esta situación, se da cuenta de que se está muy bien sin el fútbol, "es que se está maravillosamente sin el fútbol yo me tomé un año sabático en París después de hacer caja en Abu Dhabi y eso es impagable".

El test para Aguirre

Para finalizar, Angels Barceló no ha jugado con él al Trivial pero sí le ha hecho un pequeño test, sobre avances que deben quedarse confinados en el olvido o deben seguir siendo parte del espectáculo.

Antes los números de las camisetas daban pistas de dónde jugaba en el campo, ¿A favor de que un jugador pueda llevar el número 77? Para nada, los números del uno al once es estupendo.