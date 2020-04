El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes no ha confirmado cuándo tendrá lugar la vuelta del deporte en España ni si se reanudarán las competiciones comenzadas, pero ha asegurado que será algo "progresivo, para que en unos meses podamos conseguir la normalidad", en una entrevista en el Diario AS.

"Esperamos volver a la normalidad progresivamente en esa desescalada e igualmente los deportistas para que en unos meses podamos conseguir la normalidad. ¿Cuándo? No lo sabemos, una característica de esta crisis es la enorme incertidumbre", ha manifestado el ministro. En esta misma línea, ha añadido: "La vuelta va a ser cuando diga Salud, no Tebas, ni Rodríguez Uribes, ni nadie más. No podemos hacer otra cosa y no debemos hacer otra cosa. Otra cosa es que entre todos demos sugerencias, pero quien lo va a decir al final son los expertos y el Ministerio de Sanidad en última instancia porque lo que tiene que prevalecer es la salud. Ojala supiera cuándo, sería un visionario, creo que no lo sabe nadie. Tenemos que ir con mucho cuidado para ganar la batalla al virus y que no sea reversible, no podemos poner una fecha".

Contradice así las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que aseguró hace unos días que estaban considerando "que LaLiga vuelva el 29 de mayo o el 6 de junio".

Cuestionado por si se aplicarían medidas como distancia entre espectadores o uso obligatorio de mascarillas en la eventual vuelta de los eventos deportivos, Rodríguez Uribes ha contestado: "Todo eso es lo que se está estudiando por los expertos. Quiero pensar que esto sería en todo caso en un proceso de transición hasta una normalidad. No tiro la toalla que cuando pueda ser, no sabemos el tiempo, estemos en condiciones de vovler a disfrutar del deporte como lo hemos hecho siempre. Igual cambian alguno de nuestros hábitos sociales y estemos unos menos cerca de otros por haber adquirido esos hábitos (...) No sabemos de qué forma volveremos, pero si hay medidas, esperamos que sea a modo de transición".

"Racionalidad" en el fútbol

Rodríguez Uribes ha señalado que en el futbol "siempre me ha parecido que los fichajes eran cantidades desorbitadas y cuando ves los salarios incluso en situaciones e normalidad uno piensa que son desorbitados. Creo que el fútbol también debe hacer ese ejercicio de reflexión, que haya racionalidaden los salarios y pensar en el futuro y en que haya un colchón (...) "Es verdad que son las reglas del fútbol y a los que nos gusta el fútbol hemos disfrutado de las grandes estrellas en la Liga española, pero no es menos cierto que cuando uno se entera de los salarios de muchos jugadores tiene la sensación de tener una dimensión poco humana".

"Me preocupan mucho los futbolistas de Segunda y de Tercera División, que son profesionales pero que viven con un salario mucho más justo", ha añadido.

En España, a diferencia de Italia o Francia no se permite hacer deporte en la calle bajo ninguna circunstancia y a ningún deportista. Algo que es una decisión muy discutida y discutible, pero este Gobierno ha seguido, sin discusión, las directrices de los científicos y los expertos sanitarios, que nos han dicho lo que se podía hacer y lo que no", ha apuntado el Ministro.

Por último, respecto a las becas ADO, ha señalado: "Creo que cuando salgamos de esta situación más crítica será un buen momento para hacer una gran campaña de apoyo al deporte y reforzar esas ayudas, que suponen para un año más y por lo tanto hay que hacer ese esfuerzo complementario".