El personal sanitario público solo ha aumentado un 5% en España pese a la pandemia del coronavirus

El número de profesionales sanitarios en el sector público sólo ha aumentado un 5% desde que empezó la pandemia. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, había casi 575.000 personas trabajando en la sanidad pública repartidas por las 17 comunidades autónomas. A pesar de que el Gobierno anunció al inicio de la crisis hasta 53.000 contrataciones, los Ejecutivos autonómicos sólo han incorporado algo más de la mitad de esa cifra: cerca de 28.500 profesionales sanitarios, según los datos que ha recopilado la Cadena SER a través de su red de emisoras.

En concreto, son 28.438 nuevas contrataciones las que han hecho los Gobiernos regionales. Esto ha permitido aumentar en un 5% la plantilla del sector público sanitario de toda España. En esas contrataciones se incluye mayoritariamente personal médico y de enfermería, pero también celadores, técnicos, profesionales de cocina o limpieza, personal administrativo y para asistencia telefónica, etc.

Esa incorporación es lógicamente muy desigual en las distintas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la región más golpeada por el coronavirus, también es la que más ha aumentado su plantilla. Ha contratado, según datos del gobierno regional, a casi 9.500 nuevos profesionales que se suman a los más de 82.000 que ya tenía en el sector sanitario público madrileño antes de la pandemia. Además, está recurriendo también a los 17.000 profesionales que ya había en la sanidad privada. La siguiente comunidad que más personal sanitario ha contratado es la Comunidad Valenciana, con más de 4.000 profesionales, seguida de Castilla-La Mancha, con 3.800, Castilla y León con más de 2.800 y Andalucía con 1.400. Cataluña ha incorporado a algo más de 1.200 sanitarios, que se suman a los casi 83.000 empleados de la sanidad pública que había antes de la pandemia. Cataluña también está recurriendo a los 14.000 profesionales que hay en la sanidad privada catalana.

Todas las comunidades, en mayor o menor medida, han incorporado nuevos profesionales sanitarios a sus sectores públicos, aunque muy lejos de las estimaciones iniciales que hizo el Gobierno.

El Gobierno ya aseguró este lunes que había unos 19.400 sanitarios que habían dado positivo por coronavirus y que el 20% ya había sido dado de alta y se había reincorporado a su puesto de trabajo. Resulta imposible llevar un control del personal sanitario contagiado a escala nacional porque no todas las comunidades publican o actualizan esa información.

Criterios diferentes de recuento

Y las que lo hacen tampoco siguen los mismos criterios de recuento. Cataluña, por ejemplo, sí lo hace, cada noche. A día de hoy hay 3.244 profesionales que han dado positivo, el 16% del total de contagios de la comunidad. En Andalucía hay casi 2.000, el 23,5% de los infectados en la región, en Castilla y León más de 1.700, el 19% de su población infectada, y en la Comunidad Valenciana hay 1.236 sanitarios con coronavirus, casi el 17% del total, por citar las que tienen cifras más elevadas.

Por cierto, hay un dato paradójico al cruzar los datos de las comunidades que sí ofrecen información. Andalucía y Canarias son dos comunidades en las que afortunadamente la pandemia ha tenido menos impacto. Sin embargo, tienen los porcentajes más altos de sanitarios contagiados respecto a su población total infectada: Andalucía el 23,5% y Canarias el 21,4%.

Entre las comunidades que no actualizan sus datos está Madrid, la más golpeada por el coronavirus. Al igual que sucedió con los datos de los ancianos fallecidos en residencias, Madrid no actualiza esa información desde la semana pasada. El Gobierno de Ayuso sólo ofreció el dato del personal sanitario contagiado el jueves pasado después de que la presidenta dijera en una entrevista en la SER que no conocía ese dato. Ese día, el Gobierno regional aseguró que había 3.103 profesionales que habían dado positivo. Suponía aproximadamente el 10% del total de contagiados en Madrid ese día. Desde entonces no ha vuelto a actualizar la cifra. Tampoco lo ha hecho Asturias o Euskadi, que se limita a dar simplemente un porcentaje respecto a la población general. El último que ofreció el Gobierno vasco fue el lunes y decía que el 14,5% del total de positivos confirmados por coronavirus en Euskadi.

Sin embargo, hay una cifra que, de momento, no figura en ninguna estadística del ministerio de Sanidad. Es el número de profesionales que están en cuarentena porque aún no han sido sometidos al test pero lógicamente están apartados del servicio sanitario.

El cálculo total, imposible

También resulta imposible establecer una cifra nacional porque son pocas las comunidades autónomas que ofrecen esa información y tampoco los criterios son uniformes. Sin embargo, esos datos, aún siendo muy parciales si permiten hacerse una idea de cuál es la situación. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, además de los 1.118 sanitarios que han dado positivo, hay otros 2.195 en cuarentena. En Castilla y León, además de los 1.737 sanitarios con coronavirus, hay otros 470 aislados. Castilla-La Mancha, por su parte, da una cifra conjunta: 1.160 profesionales sanitarios están ahora mismo, bien de baja tras haber dado positivo, o bien en aislamiento.

La entrega sin descanso del personal sanitario para combatir la pandemia también ha tenido un coste en vidas humanas. Hasta la fecha, 21 profesionales sanitarios han muerto por coronavirus mientras intentaban salvar vidas: Seis en Castilla-La Mancha, cuatro en Cataluña, dos en Euskadi, Madrid, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana y uno en Murcia.

Datos comunidad por comunidad

Madrid tenía a 82.140 profesionales trabajando en el sector sanitario público antes de la pandemia (además había otros 17.000 profesionales en el sector privado). El Gobierno regional ha contratado a 7.915 profesionales más para combatir el coronavirus. Respecto a los sanitarios contagiados, el último dato que ha ofrecido el Gobierno de la Comunidad de Madrid es del pasado jueves, 2 de abril. Entonces el Ejecutivo de Ayuso reveló que había 3.103 profesionales sanitarios que habían dado positivo en la Comunidad, aproximadamente el 10% del total de población que había infectada de la región ese día. Dos profesionales sanitarios han fallecido en la región por coronavirus. Cataluña tenía 82.824 profesionales sanitarios trabajando en el sector público antes de la pandemia. Además, había otros 14.457 empleados en la red privada. La Generalitat ha contratado 1.238 profesionales (289 médicos, 365 enfermeros, 36 jubilados de medicina y enfermería, 278 de distintas formaciones de grados sanitarios y 270 estudiantes para el 061. A todos ellos se suman 100 voluntarios para trabajar en la aplicación móvil sobre el Covid-19). En cuanto a contagios, 3.244 profesionales positivos, el 16% del total de contagios en la región. Cuatro sanitarios han fallecido en la región por coronavirus. Euskadi tenía una plantilla de 26.500 trabajadores en Osakidetza, el servicio vasco de salud, antes de la pandemia. El Gobierno vasco ha incorporado 161 médicos recién graduados y que han superado la nota mínima para acceder al MIR. Además, estudiantes de Medicina y Enfermería están haciendo labores de apoyo bajo supervisión de personal sanitario. El Gobierno vasco no ofrece el número exacto de profesionales contagiados. Sólo ha dado el porcentaje: El 14,5% del total de infectados en Euskadi es personal sanitario. Teniendo en cuenta la cifra de contagiados a día 6 de abril, ese porcentaje supone unos 1.550 profesionales infectados. De ellos, dos han fallecido a consecuencia del coronavirus. Castilla y León tenía 35.000 profesionales en la sanidad pública antes de la pandemia. Ha incorporado a 2.835 profesionales, de ellos, 191 médicos, 1.172 enfermeros y 40 estudiantes de medicina y enfermería. Respecto a los contagios entre los sanitarios, a día de hoy, hay 1.737 positivos confirmados, el 19% de su población infectada, y 470 aislados. Entre los positivos, han fallecido una médico de Salamanca, de 58 años, y un médico de León, de 67 años. Castilla-La Mancha tenía antes de la crisis 32.000 profesionales adscritos al SESCAM, el servicio de salud de la comunidad. Ha contratado a 3.800 profesionales. La Junta ha ofrecido incluso a quienes vengan a trabajar en la región el doble de puntuación en la bolsa de trabajo de cara a futuros procesos de selección. Se trata de licenciados en medicina sin título especialista, profesionales sanitarios jubilados menores de 70 años (para atención telefónica y atención primaria preferentemente) y estudiantes en su último año de medicina y enfermería con contratos de dos prorrogables como apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario. El numero de profesionales sanitarios contagiados o en cuarentena por síntomas es de 1.160 (712 se han reincorporado ya tras haber pasado la cuarentena y haber dado negativo en test rápido o PCR). En Castilla-La Mancha han fallecido seis profesionales sanitarios, entre ellos una joven médica de solo 28 años, natural de Ciudad Real, que padecía asma y prestaba servicio en Mota del Cuervo. Aragón tenía unos 20.000 profesionales contratados en el servicio público de salud de la región antes de la alarma sanitaria. Se ha contratado, según los sindicatos, a unas 800 personas, principalmente del sector de enfermería. De hecho, el Clínico de Zaragoza está buscando más profesionales porque la bolsa de trabajo está agotada. También faltan auxiliares de clínica. Son en su mayoría médicos liberados, enfermeras y algún jubilado, entre ellos Sánchez Miret, que fue coordinador de Transplantes en Aragón, estaba recién jubilado y ahora atiende dudas de los ciudadanos por teléfonos. Además, en paralelo se han ampliado los contratos en formación de los MIR con equiparación salarial a médicos especialistas. En cuanto a los contagios, 578 profesionales han dado positivo (aunque no se hace la prueba a todos), el 17,2% del total de la región. La Rioja tenía, antes de que comenzara la alerta sanitaria, a 3.224 profesionales en su servicio público de salud. Ha contratado a 275 más. Se trata de personal de enfermería y auxiliares, medicina intensiva y obstetricia, urgencias, técnicos de laboratorio de radiodiagnóstico y profesionales para trabajos auxiliares. Proceden de las listas de empleo temporal además de residentes y enfermeros y médicos en último curso en la universidad. En cuanto a los contagios, a día de hoy, en la comunidad hay 185 profesionales sanitarios de baja por coronavirus. Son positivos confirmados por test. Se trata del 6,8% del total de la región. Navarra tenía 10.600 profesionales contratados antes de la pandemia. Ahora hay 200 más (170 nuevos médicos y 30 enfermeras) que se han incorporado al sistema navarro. Falta el dato de enfermería. En su mayoría son jubilados, personal en docencia y licenciados en medicina sin plaza MIR. En Navarra hay 536 profesionales contagiados, el 16,5% del total en la comunidad foral. Andalucía tenía 90.291 profesionales a finales del año pasado. Ha contratado a 1.400 personas más, la gran mayoría enfermeros (sólo 90 son médicos). Hay algún licenciado sin MIR entre los contratados pero son una minoría. En Andalucía hay 1.949 profesionales contagiados, el 23,5% del total de la comunidad. Entre ellos, un médico de Córdoba, de 63 años, que falleció por coronavirus. Extremadura tenía 17.000 empleados en el SES, el Servicio Extremeño de Salud, antes de que comenzara la alerta sanitaria. Ha contratado a 1.023 profesionales más. Se trata de unos 400 enfermeros, más de 300 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, alrededor de 150 celadores, siete auxiliares administrativos, cocineros y 14 pinches, técnicos especialistas cuatro enfermeros especialistas en ginecología y obstetricia y trabajadores más de otras categorías profesionales. Entre ellos hay algún jubilado que ha vuelto al servicio. En cuanto a contagios, a día de hoy, hay 239 positivos confirmados en la región, el 11,5% del total de la región. Murcia tenía contratados antes de la pandemia a 23.531 profesionales. Ahora ha contratado a 1.208 más. De ellos, 40 son facultativos (médicos de familia, medicina del Trabajo, preventivistas, intensivistas y medicina interna), 1.030 sanitarios (enfermeros y técnicos auxiliares) y 138 no sanitarios. Todos proceden de las bolsas de trabajo del servicio murciano de salud, salvo 3 facultativos jubilados que han vuelto. En cuanto a los contagiados, a día de hoy hay 188 profesionales sanitarios afectados, el 15% del total. Dos médicos han fallecido. Cantabria tenía 6.533 profesionales antes de que estallara la emergencia sanitaria. Ha contratado a 310 más. Entre ellos hay 15 médicos de medicina general y urgencias y 16 enfermeros, 90 auxiliares de enfermería y 11 celadores y auxiliares. El gobierno cántabro no ha especificado de dónde provienen esos profesionales. Si son jubilados, licenciados sin MIR o estudiantes en el último año de carrera como en otras comunidades. En cuanto a los contagios, 151 sanitarios han dado positivo, el 10,5% del total de la región. Canarias tenía 28.000 empleados en el SCS (Servicio Canario de Salud) antes de la pandemia. Ha contratado a 600 nuevos, de los cuales 322 residentes en su último año contratados como médicos especialistas. Además, hay una lista de reserva de 1.406 profesionales (838 facultativos, biólogos, psicólogos, etc y 568 enfermeros). En cuanto a los contagios, 353, el 21,4% del total de positivos confirmados en las islas. Baleares tenía 16.000 profesionales en el Servicio Público de Salud (12.000 de ellos exclusivamente personal sanitario). Ha contratado a 190 más para hospitales y 60 telefonistas para 061. Son médicos enfermeros, técnicos auxiliares de enfermería, de radiodiagnóstico, celadores y profesionales de limpieza. En cuanto a contagios hay 204 positivos, el 15,3% del total de infectados confirmados en las islas, pero hay otros 390 en vigilancia activa (son profesionales que han estado en estrecho contacto con positivos y que son enviados a casa durante siete días. Si no presentan síntomas en ese plazo, se les hace el test y si es negativo se reincorporan a trabajar. En ese tiempo algunos han estado haciendo teleasistencia). Asturias tenía 17.852 profesionales sanitarios contratados antes de que se desatara la emergencia. Ha incorporado a 630 más (un 3,4%). Se ha contratado a todos los médicos que figuraban como demandantes de empleo en el servicio de salud (neumólogía, medicina interna, familia, medicina intensiva). Se ha contratado a médicos extracomunitarios con título homologado y algún jubilado. En cuanto al personal contagiado, el Gobierno del Principado no actualiza esa información desde hace una semana. Entonces eran 82 los positivos, el 6% del total de contagios en la comunidad aquel día. No obstante, ya entonces había otros 285 profesionales en aislamiento. Comunidad Valenciana tenía antes de la pandemia 62.842 profesionales. Ha hecho 4.073 nuevas contrataciones. De ellas, 3.215 son médicos y enfermeros y el resto personal auxiliar. El objetivo era contratar personal en activo y en caso de no llegar se recurriría a una bolsa de trabajo de profesionales de Medicina y Enfermería jubilados hasta los 70 años y médicos que todavía no tienen especialidad. En la Comunidad Valenciana 1.236 profesionales ha dado positivo por coronavirus, el 17% del total de positivos en la región. Además, hay otros 2.179 en cuarentena. Galicia tenía unas 20.000 profesionales trabajando en el Servicio Galego de Saúde antes de que se declarara la pandemia. Ha contratado a 158 médicos internos residentes para incorporarlos a la lucha contra el coronavirus. En cuanto a los profesionales contagiados, según datos de la Xunta del pasado lunes, son 625, en torno al 10% del total de infectados en la región ese día.

