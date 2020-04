Al menos 8.421 ancianos que vivían en geriátricos han muerto por coronavirus o con síntomas compatibles

El pasado lunes, el Gobierno publicó en el BOE una orden en la que exigía a las Comunidades Autónomas información precisa sobre lo que estaba pasando en las residencias de ancianos. Entre otras cosas, reclamaba saber el número de mayores muertos por coronavirus pero también el número de fallecidos con síntomas compatibles. La Cadena SER, a través de su red de emisoras, ha tenido acceso a buena parte de la información que han enviado las CCAA y el drama alcanza una dimensión trágica.

Al menos 8.421 ancianos que vivían en residencias han muerto por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad en toda España. La cifra todavía no es definitiva porque varios gobiernos autonómicos se han negado a facilitar a la Cadena SER la información de los mayores fallecidos con síntomas compatibles con el virus. La mitad de esas cerca de 8.500 víctimas mortales está en una sola Comunidad, en Madrid, cuyo gobierno, controlado por el PP, se ha negado sistemáticamente a ofrecer esos datos durante semanas.

Finalmente los ha difundido porque el Gobierno publicó una orden el pasado lunes en el BOE en la que exigía a todas las comunidades un recuento claro y preciso de lo que estaba pasando en las residencias de mayores. Esa información tenían que enviarla al ministerio de Sanidad este miércoles como muy tarde. Por eso el Gobierno de Ayuso ha tratado de hacer una 'voladura controlada' difundiendo los datos consciente de la gravedad de la información que ha tenido oculta durante semanas.

En la Comunidad de Madrid han muerto por COVID-19 o con síntomas compatibles 4.260 ancianos que vivían en geriátricos, 781 son positivos confirmados y 3.479 con sintomatología compatible con el virus. Es decir, ha fallecido el 8% de los aproximadamente 52.000 mayores que estaban en estos centros en la región.

En Castilla y León han perdido la vida 1.286 ancianos, en Cataluña 1.123, en Castilla-La Mancha 323, en Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana más de 200 en cada una o en Euskadi 134. Por cierto, en el caso del País Vasco esos 134 fallecidos sólo corresponden a Guipúzcoa y Álava, porque la Diputación Foral de Vizcaya se niega a difundir aún hoy esa información. Sólo dio el dato de fallecidos al cierre del mes de marzo y entonces ya eran 33 los ancianos muertos.

Además de los casi 8.500 mayores fallecidos, hay más de 13.000 que están contagiados y con positivo confirmado por laboratorio.

Son varias las comunidades que no detallan públicamente el número de ancianos muertos con síntomas compatibles con el virus a los que no se les ha podido hacer la prueba. Y se trata de una información relevante porque es la que nos puede ayudar a conocer el impacto real de la pandemia en España.

Su importancia radica en que en la estadística oficial de fallecidos por COVID-19 sólo figuran aquellos que hayan dado positivo en una prueba de laboratorio. Y son miles los fallecidos con síntomas compatibles a los que no se les pudo hacer el test.

De los 8.421 ancianos que han muerto por COVID-19 o con síntomas compatibles, 4.086 eran casos confirmados por laboratorio. Los otros 4.335 restantes murieron con sintomatología compatible con el virus. Pues bien, esos 4.335 no figuran en la estadística oficial de fallecidos por COVID-19 que cada mediodía publica el ministerio de Sanidad.

El Gobierno de Castilla y León ha sido el único que ha difundido cada día los ancianos fallecidos con positivos confirmados y los fallecidos con síntomas compatibles. Desde hoy, por exigencia del Gobierno, también lo han hecho la Comunidad de Madrid, Navarra y Cantabria. Murcia y Canarias tienen muy pocos casos en comparación con tras regiones y aseguran que no han tenido fallecidos con síntomas compatibles. Las otras once comunidades (Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Euskadi, Andalucía, Galicia, La Rioja, Asturias y Baleares) no han querido facilitar esa información a la Cadena SER. Hay regiones, como Galicia, que han reconocido abiertamente que van a esperar a ver qué hace el Gobierno con esa información antes de decidir si la difunden.