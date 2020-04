Las medidas que propone IU para evitar el colapso de la Cultura

Nadie pensaba que en la crisis del coronavirus el ministro más cuestionado iba a ser el de Cultura. Tras días reuniéndose con los representantes del sector, Rodríguez Uribes sorprendió a todos con una rueda de prensa en la que confirmó que no iba a haber medidas específicas para la cultura y además, no solucionó el gran problema de los trabajadores de la industria quedan fuera de la medida estrella laboral de este gobierno, como son los ERTEs.

Con todo esto, los distintos representantes de las asociaciones de los sectores de la cultura han mostrado su decepción con la actitud del ministerio, incluso la Unión de Actores y Actrices, ha propuesto una "huelga" de contenido cultural en redes sociales este fin de semana. Por eso, Izquierda Unida quiere trasladar un documento de medidas urgentes para la cultura al gobierno.

Una lista que intentará apagar la tensión entre la industria y el ministro. Se trata de una serie de medidas muy concretas, consensuadas con los propios trabajadores de la cultura. Entre ellas, destaca la creación de un fondo estatal de 1000 millones destinado para el sector y que se distribuirá entre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. De ese fondo, proponen que salga una línea de financian del ICO, el instituto de crédito, para las actuaciones en directo, conciertos, representaciones, etc., que abarcarían desde los microcréditos de 3.000 euros a préstamos de 200.000. "Microcréditos hasta préstamos para garantizar la recuperación del sector, pero también la del país, porque ambas cosas van ligadas", asegura Amadeus Sanchís, miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida. Es para ellos la medida más urgente, sumado a un plan de subvención extraordinario para los ejercicios de 2021 y 2022.

Otro de los ámbitos en los que trabajan es rebajar el 4 por ciento en las entradas de los eventos o el apoyo a la red de librerías para la adquisición de fondos de libros, a través de cláusulas sociales de apoyo al sector.

El punto más urgente es el de lograr incluir a los actores, actrices, guionistas, músicos, artistas y técnicos en los ERTEs, ya que ahora mismo no pueden acogerse a ellos. "El sector de la cultura es el que está ayudando a los españoles ahora, consumiendo series películas, leyendo libros, intentando que nuestro día a día sea lo más llevadero posible, un sector que nunca ha sido potenciado y ahora es uno de los más golpeados", dice Sanchís.

Se estima que las pérdidas totales pueden alcanzar los 960 millones de euros en todo el sector. Pérdidas a las que hay que sumar la inestabilidad laboral, con muchos trabajadores en situación de autónomos, falsos autónomos y pequeñas empresas a las que les está costando mucho esta crisis del coronavirus. "Será uno de los últimos sectores en reactivarse y podríamos estar ante una situación casi dramática", explican.

Otro de los problemas que está detectando el sector, en el caso de la música, es la falta de un marco legal para cancelar los grandes festivales del verano. Por eso, desde IU proponen estudiar la posibilidad de una declaración de fuerza mayor que permita el aplazamiento de conciertos y festivales de artes escénicas que lo necesiten por las características especiales de dichos eventos.

Por su parte, desde Unidas Podemos, aseguran que con la máxima lealtad institucional, quieren que el gobierno trabaje para que no salgamos de esta crisis pensando que la cultura no es importante. "No se puede dejar a nadie atrás, menos a un sector que nos está ayudando en estos momento", dice la diputada Sofía Castañón.

Desde Unidas Podemos se señala también la importancia de reconocer la idiosincrasia del sector para que no se quede fuera de las ayudas del ministerio de Trabajo. Algo que estaba reconocido en el Estatuto del Artista, que ahora sería complicado aprobarlo, debido a la situación del Congreso, por eso, desde la formación señalan la importancia de unas medidas de contingencia que comprenda la intermitencia del sector. Esto es clave, ya que es la característica que define al sector cultural y que hace que muchos trabajadores no hayan podido entrar en esas medidas transversales que señalaba el ministro de Cultura.

Además, hay medidas, afirman, que no necesitarían presupuesto económico para llevarse a cabo, por ejemplo, la calificación para que las películas puedan estrenarse, ahora que los cines están cerrados, en plataformas digitales y no perder la ayuda concecida, que tiene como requisito el estreno de esa película en salas.

Por su parte, Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha dicho en la sesión de control del Congreso que España debe proteger su cultura. "Las medidas propuestas dejan fuera a todo el sector porque no contemplan el carácter intermitente de su actividad. El gobierno debe estar a la altura y tomar medidas específicas", decía desde la tribuna.

También el Partido Popular, el mismo que con el gobierno de Rajoy mantuvo el IVA de la cultura al 21 por ciento, ha propuesto medidas de choque para el sector. En una proposición no de ley, el PP propone poner a disposición del sector el 20 % del tiempo de publicidad institucional en los medios de comunicación públicos para la información y el impulso de las actividades culturales en España durante 2020. También solicita al Gobierno «realizar una campaña conjunta de reapertura» para el fomento del consumo cultural, donde se incluya también la oferta digital y la importancia de acceder a los contenidos a través de la oferta legal de contenidos digitales.

Por su parte el ministro Uribes reconoce que igual no se expresó bien en la comparecencia del pasado martes, cuando dijo -parafraseando una cita de Orson Wells, que la vida es más importante que la cultura, pero que siguen trabajando para que el sector no se quede atrás. Fuentes del ministerio aseguran que en estos días analizarán si la cobertura de medidas por desempleo y de liquidez de los créditos ICO están llegando al sector cultural. También insisten en que ya han corregido los ERTES para que cubran a las Artes Escénicas y el Cine, y que ahora van a estar atentos a las ayudas por desempleo y de liquidez del ICO para que lleguen a la Cultura. Si comprobásemos que no llegaran tomaremos las medidas que sean necesarias para no dejar a nadie atrás.