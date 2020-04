La policía local de Zaragoza rinde un sobrecogedor homenaje a los que "ya no pueden estar en los balcones"

Una pareja de policías locales de Zaragoza se ha acercado a un vecindario de la ciudad a aplaudir, como todos los días, a las ocho; para apoyar a todos aquellos que luchan contra el coronavirus. Personal sanitario, transportistas, asistentes, trabajadores sociales, etc. Sin embargo estos dos policías han querido recordar de manera especial a "aquellos que ya no pueden salir a aplaudir a los balcones", especialmente personas mayores.

"Todos los días venimos a devolveros el cariños que nos dais", comienza uno de los policías a través de un altavoz. "Todos los días venimos a saludar a los que estáis en los balcones", prosigue. "Hoy después de todas estas semanas queremos saludar también a todos aquellos que ya no pueden estar en los balcones, por eso os pedimos un minuto de silencio por todas esas familias, esas madres, esos hijos y esos abuelos y abuelas que ya no pueden estar en los balcones, que ya no han podido ser despedidos como todos hubiéramos querido", dice el policía.

A continuación, el agente se ha bajado del vehículo, ha cogido un ramo de flores, lo ha depositado en el suelo y se ha arrodillado mientras se quitaba la gorra. Una potente imagen que ha emocionado a toda España.

