Cuatro datos y sonidos en el 28 día de confinamiento en España

Este sábado se cumple el 28º día de confinamiento. Las cifras de coronavirus en España se elevan a 161.852 con un total de 16.353 fallecidos (510 más en las últimas 24 horas). Por su parte, la Cadena SER ha accedido a la guía íntegra publicada por el Ministerio de Sanidad con las recomendaciones para la vuelta al trabajo el lunes. Interior ha informado en rueda de prensa que a partir del lunes repartirá 10 millones de mascarillas para quienes vayan al trabajo en transporte público. Por otro parte, este sábado se ha conocido que Estados Unidos ha sobrepasado el medio millón de casos positivos de coronavirus, manteniéndose como el país más afectado por la pandemia.

Los datos de España

Los casos por coronavirus en España se elevan a 161.852, lo que supone 4.830 más que este viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Un total de 16.353 personas han muerto (510 más en las últimas 24 horas) y 59.109 se han recuperado (3.441 más). España ha registrado la cifra de fallecidos más baja desde el 23 de marzo, hace 19 días, cuando se contabilizaron 462 fallecimientos. También supone una bajada con respecto a los datos de ayer, cuando se notificaron 605 muertes.

El Gobierno ofrecerá mascarillas gratis en el transporte público

Los distintos cuerpos policiales repartirán a partir del lunes hasta diez millones de mascarillas entre las personas que usen el transporte público para ir a trabajar. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como medida complementaria de protección de cara a la semana que viene, cuando trabajadores de determinados sectores no esenciales podrán volver a sus puestos de trabajo si no es posible teletrabajar. "Se trata de una medida de protección para los desplazamientos laborales imprescindibles que deban realizarse en transportes públicos en los cuales hay una especial afluencia de personas", ha explicado Grande-Marlaska en la rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con el titular de la cartera de Sanidad, Salvador Illa.

EEUU supera a Italia en número de fallecidos

Estados Unidos ha superado este sábado a Italia como el país con más víctimas del mundo tras registrar 783 muertos en las últimas 24 horas solo en el Estado de Nueva York. En total, en el país han fallecido 19.563 personas, según Reuters, mientras que en Italia la cifra de defunciones es de 19.468 tras registrar este sábado 619 nuevos decesos. El total de contagiados en el país americano es de 506.008 personas, según los datos facilitados por la Universidad Johns Hopkins y continúa siendo el país con más casos activos de coronavirus del mundo.

Las recomendaciones de Sanidad para la vuelta al trabajo

La Cadena SER ha tenido acceso al contenido de la guía que publica el Ministerio de Sanidad por la que se va a regular la vuelta al trabajo a partir del lunes -recordemos que las actividades no esenciales vuelven a ponerse en marcha, pero habrá que seguir una serie de recomendaciones sanitarias sobre todo al llegar a casa y para la limpieza de superficies-. Según la guía que ha actualizado Sanidad, no es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal. También recomienda no utilizar los equipos y dispositivos de otros compañeros o en todo caso desinfectarlos antes, extremar la limpieza de las superficies y de los pomos de puertas y picaportes de ventanas.

Información acerca del coronavirus: