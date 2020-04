Interior repartirá 10 millones de mascarillas a partir del lunes a quien vaya en transporte público

Los distintos cuerpos policiales repartirán a partir del lunes hasta diez millones de mascarillas entre las personas que usen el transporte público para ir a trabajar. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como medida complementaria de protección de cara a la semana que viene, cuando trabajadores de determinados sectores no esenciales podrán volver a sus puestos de trabajo si no es posible teletrabajar.

"Se trata de una medida de protección para los desplazamientos laborales imprescindibles que deban realizarse en transportes públicos en los cuales hay una especial afluencia de personas", ha explicado Grande-Marlaska en la rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con el titular de la cartera de Sanidad, Salvador Illa. A partir de este lunes vuelven a estar en vigor las medidas originales del estado de alarma tras el decreto de hibernación de la economía y con empresas de sectores no esenciales retomando su actividad.

Las mascarillas se repartirán "en los nodos de transporte público más importantes del país" siguiendo recomendaciones de expertos y especificando que sólo están pensadas para los que vayan al trabajo en transporte público. Si se puede hacer andando o en vehículo privado "las mascarillas no son recomendables". Existirá además un "refuerzo" de la presencia de agentes en estaciones de tren y suburbano y también de autobús.

Preguntado sobre la posibilidad de obligar a alguien a ponerse una mascarilla, Marlaska ha reconocido que no se puede forzar a un ciudadano a usarla. "La mascarilla es recomendable, no es obligatoria, si no se la quiere poner no se la pone" pero "lo que es obligatorio (...) es que los movimientos tienen que ser los esenciales y los términos allí indicados" en referencia al decreto del estado de alarma.

Información acerca del coronavirus