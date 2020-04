Agentes de seguridad privada vigilarán vagones y autobuses del transporte público

La Dirección General de la Policía incrementa los efectivos de Seguridad Ciudadana de cara al próximo lunes cuando vuelven a abrir sus puertas las empresas que no pueden "teletrabajar". Se va a incrementar la presencia policial en el transporte público colectivo y se van a hacer acciones coordinadas con agentes de Seguridad Privada. "Se van a articular canales de comunicación y coordinación con las empresas de Seguridad Privada y sus servicios periféricos, para establecer el refuerzo de los servicios, y procedimientos", destaca la instrucción dictada esta mañana a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

Lo más novedoso es que los agentes de Seguridad Privada van a viajar en los vagones y en los autobuses para comprobar y asegurar que la distancia interpersonal es la adecuada. "Los vigilantes de Seguridad Privada velarán por la distribución y separación conveniente entre los viajeros en los accesos, andenes e interior de los medios de transporte referidos", señala esta orden.

Estas medidas se van a hacer extensivas a todos los servicios de transporte público colectivo de competencia autonómico y municipal, es decir Metro y autobuses urbanos e interurbanos. El objetivo es "cumplir con las medidas de salud pública, con el necesario distanciamiento de seguridad interpersonal y cumplir con las limitaciones de la circulación de las personas".

El Gobierno recomienda el uso de mascarillas para los que se trasladen en transporte público a su trabajo

El Gobierno deja el uso de mascarillas es recomendación y no en obligación porque es evidente que no hay stock suficiente para todos los ciudadanos. El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha vuelto a recomendar el uso del transporte particular para trasladarse al lugar del trabajo y si solo hay posibilidad de “usar el transporte público colectivo se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica”.

Para este escenario las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado repartirán mascarillas en las estaciones de trenes, autobuses y metros. Lo harán a principios de esta semana, entre el lunes y el martes. Marlaska asegura que se van a repartir 10 millones de mascarillas.

