Pogba: "Llevo mucho tiempo frustrado, quiero volver a tener la sensación de futbolista"

El jugador del Manchester United Paul Pogba reconoció que lleva "mucho tiempo frustrado" debido a la lesión que le ha permitido jugar sólo ocho partidos en esta temporada y quiere "volver" a sentirse futbolista en cuanto se reanude la Premier League tras la pandemia del coronavirus.

"Ya estoy entrenando y tocando la pelota. Estoy cada vez más cerca", anunció el internacional francés en el podcast oficial UTD del Manchester United. Pogba brilló en el estreno liguero, pero poco después se lesionó y apenas ha participado esta campaña. Volvió al mes, pero a finales de septiembre, contra el Chelsea, decidió pasar por quirófano.

"Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo, así que sólo estoy pensando en regresar y entrenar a la par que mis compañeros. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que siempre me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y hacerlo bien. Y sí, demuestra cuánto amo realmente el fútbol", indicó.

El campeón del mundo con Francia admitió que "hay que tener mucha paciencia" hablando de su lesión. "No sé si muchas personas realmente saben lo que pasó", explicó. "Tuve una lesión en el pie, ocurrió en el partido ante Southampton. Fue al comienzo de la temporada y seguí así durante mucho tiempo, entrenando y jugando lesionado. Después, vimos que el pie estaba fracturado y estuve dos meses sin jugar", recordó.

"Estuve enyesado... me fue muy bien, pero demasiado bien. El hueso creció y, al volver, jugué esos dos partidos ante Watford y Newcastle y volví a sentir algo. Tuve que operarme y aquí estoy. Ya no siento nada, así que espero volver muy pronto", añadió Pogba.

Por último, el centrocampista de los 'red devils' dijo que echaba de menos las rutinas diarias con sus compañeros de equipo. "Honestamente, sí", contestó. "Ya ni me acuerdo cómo se siente. Lo único que quiero es volver a tener esa sensación. La echo de menos porque es mi trabajo, soy futbolista. Realmente disfruto jugando al fútbol", finalizó.