Sánchez advierte de que "no estamos en una segunda fase, sigue el confinamiento general"

A menos de veinticuatro horas de que vuelva la actividad no esencial a España tras decretarse la ampliación del estado de alarma, Pedro Sánchez ha mantenido una tensa reunión con los presidentes autonómicos. Ha recibido duros reproches por parte de los líderes regionales del PP, especialmente de Núñez Feijoo, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras y Juanma Moreno Bonilla que le han pedido "más coordinación" y "más claridad y transparencia en las decisiones".

Duros reproches de presidentes del PP en vísperas de la convocatoria de Sánchez a Casado Esta quinta conferencia de presidentes ha sido la más tensa de las celebradas hasta ahora. En eso coinciden gobiernos autonómicos de distinto signo consultados por la Cadena SER. Hay gobiernos socialistas que critican un planteamiento "partidista" por el lado de los los presidentes populares "sin asumir ninguna responsabilidad"

El presidente del Gobierno ha asegurado que, pese a los buenos datos que se están registrando estas semanas, seguimos en una fasa de "confinamiento general" y, aunque se retomen las actividades no esenciales (aquellas que están claramente tasadas) la orden es de quedarse en casa. Por tanto, no estamos en una segunda fase ya que la "desescalada" se producirá dentro de dos semanas y además advierte de que "será lenta y cautelosa".

Por otra parte, Sánchez ha querido referirse a la situación política que vive actualmente España. Sobre esto, ha llamado a la unidad de todos los partidos políticos en unos nuevos Pactos de la Moncloa, donde van a estar también todos los agentes sociales. "No habrá ningún reproche, ningún desplante", ha asegurado el presidente y así se lo ha comunicado a los líderes regionales. Ha recordado también los originales Pactos de la Moncloa para una futura "reconstrucción" del país.

Ha expuesto las medidas adoptadas hasta el momento y ha anunciado que el Gobierno está preparando un plan para ir desmantelando progresivamente las medidas de confinamiento que se están aplicando. Para ello, ha dicho que en esa planificación hay un equipo multidisciplinar que está diseñando la reactivación progresiva.

En este sentido, ha explicado que los científicos que asesoran al Gobinero han establecido varios marcadores que fijarán el ritmo de retorno en función del ritmo de los contagios. Por ello, ha señalado que "cada avance semanal hará posible la apertura de espacios". Y ha añadido que cada avance vendrá seguido de una "nueva normalidad", pero ha dejado claro que ésta "solo será plena cuando el mundo disponga de vacuna eficaz". Por ello, todos los pasos han de ser "escalonados y muy cautelosos".

Pedro Sánchez hace un balance de estas semanas de confinamiento

Desde que iniciamos el confinamiento han pasado cuatro semanas, son cuatro semanas que están a punto de cambiar el curso de esta guerra

Hemos reducido el volumen de los contagios

En los días anteriores al estado de alarma el crecimiento de los contagios era de un 38% y ahora del 3%

Han sido decisiones muy difíciles, son decisiones muy difíciles de tomar

Estamos lejos de la victoria todavía, pero son resultados alentadores

La respuesta exige combinar medidas que eviten el contagio y que eviten la parálisis de la economía, acaba de concluir el periodo de extensión temporal del estado de alarma

Las demás actividades que fueron interrumpidas al declararse el estado de alarma seguirán interrumpidas, el estado sigue siendo de confinamiento general

Quienes presenten el menor síntoma deberán abstenerse de acudir al trabajo, los centros de trabajo deberán dar todo lo necesario para protegerse

No estamos entrando en una segunda fase, prosigue el estado de alarma y el confinamiento general

Sobre la tensión política

La desescalada que comenzará como pronto dentro de dos semanas será progresiva y cautelosa

Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción de este país

Debemos empezar ya la desescalada de la tensión política y me comprometo como presidente del Gobierno a hacerlo

La desescalada debe dar paso a la unidad, al consenso y al acuerdo. Este es mi empeño y a ello me consagraré, no habrá ni un reproche, ni una crítica, ni un desplante. Este es el mensaje que he trasladado a los presidentes autonómicos.

España es abiertamente pluripartidista, esta riqueza es la que debemos gestionar con humildad

En los próximos días convocaremos a todas las fuerzas políticas y sociales para impulsar esos nuevos Pactos de la Moncloa

Trabajemos por el acuerdo, es necesario. Desde entonces los acuerdos no han sido la regla, sino la excepción. Llegamos a un pacto antiterrorista y vencimos al terrorismo

El reto es inmenso, me atrevería a calificarlo de descomunal. Necesitaremos a todas las fuerzas políticas de este país para vencer la posguerra. Cuantos más mejor, les agradezco su actitud y disponibilidad

Nadie puede ganar solo esta guerra, solo unidos venceremos al virus

La mejor noticia que debería recibir todo español y española es saber que sus políticos han superado las diferencias

