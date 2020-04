Clases en casa: "A veces les cuesta decir que no tienen ordenador y que solo pueden recibir deberes por móvil"

Raúl Gómez es director del colegio público Ibarburu, en Dos Hermanas. Su centro está en un barrio, el Cerro Blanco, cuyos vecinos viven con trabajos temporales (los que tienen) y en riesgo de exclusión social. Desde que se inició el confinamiento, Raúl y el resto de profesores, envían las tareas, una por una a los alumnos, a través de WhatsApp “porque carecen de todo recurso informático. Las posibilidades de conexión con esas familias son muy limitadas. Eso explica que el porcentaje de alumnos con los que tenemos en contacto y que por tanto nos devuelven las tareas está entre el 15 y el 20%. Y son tareas que pueden hacer con el móvil porque no tienen otro tipo de dispositivo en casa”.

Según el Ministerio de Educación, el 10% de los más de 8 millones de estudiantes españoles de educación no universitaria no tienen ordenador en casa. Aunque la brecha entre alumnos, que se ha intensificado durante el confinamiento, no solo responde a la ausencia de material tecnológico.

Padres con poca formación

Maria Xosé, profesora de lengua castellana en el IES Antioquia de Xinzo de Limia, una villa rural a 20 kilómetros de Orense, dice que “la brecha también se explica por aquellos alumnos cuyos padres pasan todo el día fuera de casa trabajando y no pueden estar detrás de los hijos para que sigan un ritmo adecuado”.

Precisamente para aumentar el porcentaje de alumnos que siguen el curso a distancia, Raúl Gómez decidió grabarse en vídeo un tutorial para explicar padres cómo abrirse una cuenta de correo electrónico y cómo contestar a los mensajes de los profesores. “Los padres, muchos de ellos con poca formación, no sabían hacerse un correo electrónico. Por eso colgamos un tutorial en una página de Facebook del colegio y llamamos a todas las familias para pedirles que entraran en la página, vieran el vídeo y se hicieran un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros”. Y decidieron abrir la página en Facebook precisamente porque es una aplicación a la que puede acceder desde el teléfono móvil.

Evaluar solo contenidos presenciales

El Consejo Escolar (máximo órgano consultivo del gobierno en materia educativa) ha propuesto esta semana que, para evitar ahondar en la brecha entre los que tienen materiales y los que no, los profesores solo evalúen a los alumnos sin material electrónico sobre los contenidos que se han dado de forma presencial. Algo con lo que están de acuerdo Maria Xosé y Raúl, aunque consideran que se debe extender a todos los alumnos para no ampliar esa brecha.

“Hay que tener los pies en la tierra”, explica Maria Xosé, “no podemos evaluar a partir de lo que no nos mandan o lo que nos mandan mal hecho”. Si evaluamos sobre los contenidos dados a distancia creo que nos encontraríamos con hasta de un 20% de chavales que necesitarían repetir de curso, ¿el sistema puede permitirse un porcentaje tan alto de repetidores?”, se pregunta Raúl.