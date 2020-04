El Sindicato Médico de Melilla pide la dimisión de los responsables sanitarios

Este sindicato que agrupa a la mayoría de los facultativos en la Ciudad Autónoma de Melilla, unos 230, le recuerda en una carta dirigida al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ellos llevaban años reclamando mejoras sanitarias en la Ciudad.

Para una población de 80.000 habitantes pero que además atiende a una población marroquí que supone hasta el 65% en algunas de las especialidades como ginecología , los recursos en el Hospital Comarcal son mínimos. Unos recursos que se ven mermados más aún con la crisis del COVID-19.

Denuncia el sindicato que el material es mínimo. "No nos vale que nos digan que la situación es mejor que al principio, porque al principio no teníamos ni mascarillas quirúrgicas, ni guantes, ni gel hidro-alcohólico, ni pijamas de un solo uso, al principio no había nada", recordando que los facultativos reciclan mascarillas de un solo uso o que muchos compañeros “llevan bolsas en los pies como calzas para protección cuando están en contacto con personas contagiadas.”

Denuncian que hace 5 días llegaron los test rápidos y que no se están usando para hacer pruebas masivas. Denuncian también que Melilla tiene el mayor número de contagio en sanitarios, el 30% , "y eso teniendo en cuenta las pocas pruebas que se han hecho y solo a los que tenían síntomas muy agudizados".

En su carta al Presidente del Gobierno, esta agrupación Médica le recuerda que solicitaron un hospital militar modular para paliar la escasez de respiradores y camas UCI, Melilla solo tiene 8 camas UCI. Que en vez de un hospital llegó un buque que a los 3 días de marchó a Ceuta. Que nadie ha dado ninguna explicación al respecto y que esperan que "no sea sólo una maniobra propagandística".