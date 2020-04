"¿No me oyes, hey negrata?": suspendido un piloto de la NASCAR por insultos racistas

El deporte se ha visto castigado fuertemente por el coronavirus anulando todas las competiciones y eventos. Lo que se ha hecho en muchos deportes de motor ha sido hacer carreras virtuales, y la NASCAR ha aprovechado también. Sin embargo esta iniciativa ha quedado empañada después de unas declaraciones durante la carrera de uno de los pilotos.

Una de las estrellas de la competición, Kyle Larsson, durante un tramo de la carrera pensando que no estaba siendo grabado y durante un chequeo de su micrófono, le preguntó a su observador: “¿No me oyes? ¿Hey negrata?". Rápidamente se percataron los presentes y con asombro e incredulidad no entendían estas despectivas palabras de una de las grandes estrellas de la competición.

El Larguero | El Larguero: Hablamos con el presidente del Fuenlabrada, Nino y Sisi (13/04/2020) 01:59:56 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (13/04/2020) 00:52:06 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero El Sanedrín | El Sanedrín apuesta por los sucesores en los banquillos de Barça y Madrid 00:37:39 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Las historias de Raúl Ruiz | Sisi: "Creo que Japón ha estado intentar ocultar los datos reales por los Juegos Olímpicos" 00:10:23 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | "El Ministerio de Sanidad no ha dicho que se suspende el fútbol" 00:14:31 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (13/04/2020) 00:34:36 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | "El Barça legalmente podría perfectamente hacer distinción entre el contrato de Arda Turan y Griezmann" 00:10:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (13/04/2020) 00:28:08 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (13/04/2020) 00:28:22 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | Santi Giménez: "Antes se cae el Camp Nou que Bartomeu" 00:35:35 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Hablamos con Achraf y Aperribay explica la propuesta de la Real de entrenar en Zubieta (12/04/2020) 00:58:54 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Jokin Aperribay: "Si no hubiese salido el decreto de las actividades esenciales lo hubieramos propuesto antes" 00:17:13 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Achraf Hakimi: “No he hablado con el Madrid de cara al próximo año, pronto lo haremos“ 00:13:06 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (12/04/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (12/04/2020 - Tramo de 19:00 a 20:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El propio corredo se ha disculpado: "Cometí un error, dije la palabra que nunca, nunca debería ser dicha. No hay excusa para eso. No fui criado de esa manera. Es una cosa horrible de decir. Lo siento mucho por mi familia, mis amigos, mis compañeros, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana".

Se han tomado medidas después de este comportamientos y ha sido suspendido por su propio equipo, el cual emitió un comunicado explicando que no entendía la actitud de su piloto: "Estamos muy decepcionados por lo que Kyle dijo anoche durante un evento de iRacing. Las palabras que eligió usar son ofensivas e inaceptables".

Puede que no sean las únicas medidas ques se tomen con Larsson ya que posiblemente desde el organismo mandatario de la NASCAR pueden también suspenderlo para que no corra más en lo que reste de temporada. "Nuestras Directrices de Conducta de los Miembros son claras en este sentido y las haremos cumplir para mantener un entorno inclusivo para toda nuestra industria y nuestra base de fans", por lo que se verán las posibles consecuencias.