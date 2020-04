Vox acusa a Pedro Sánchez de practicar eutanasias masivas

Jorge Buxadé afirma que inmigrantes “ilegales” llegados a Almería reciben un trato de favor al ser alojados en hoteles de lujo con medidas de protección personal que no disfrutan los españoles. El Gobierno ha aplicado “de la manera más feroz” la regulación de la eutanasia. Esa es la acusación de la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Macarena Olona en declaraciones a TVE. Olona ha conectado así 8 mil muertes de “ancianos” provocadas por la pandemia con lo que considera el deseo del gobierno de Solanges de aplicar la eutanasia. Por su parte, el portavoz oficial de Vox Jorge Buxadé ha respaldado de manera oficial y en nombre del partido las palabreas de Olona.

Buxadé también acusa al gobierno de “blindar los chiringuitos ideológicos” como los que luchan contra “la llamada violencia de género” y también de ofrecer privilegios a inmigrantes ilegales, como los que llegaron a Almería a finales de marzo y de los que dice que han sido alojados “en establecimientos de lujo” y a los que se les ha provisto con máscaras, guantes y geles que, asegura, no están a disposición de los españoles.

Vox no da su brazo a torcer respecto a unas posibles conversaciones para alcanzar un pacto nacional que luche contra las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, aunque esta vez introduce un matiz. Es Sánchez quien debe llamar a Abascal para invitarle a participar en las conversaciones para alabanzas un posible acuerdo nacional, sostiene Jorge Buxadé, portavoz del partido. Eso si, añade que mientras que el presidente no deje a un lado a los que califica como independentistas y comunistas y tampoco abone el sueldo de tres meses a quienes no pueden ir a trabajar, no habrá posibilidad de pacto alguno

