Buch censura que el Gobierno envíe 1.714.000 mascarillas a Cataluña: "Con nuestra historia no se juega"

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha censurado la decisión del Gobierno de entregar 1.714.000 mascarillas en Cataluña para distribuirlas entre los trabajadores que vayan mañana en transporte público y advirtió que "con la Historia no se juega", en alusión a la coincidencia de la cifra con el fin de la Guerra de Sucesión en 1714.

🎥 conseller @MiquelBuch: "La nota de premsa del Govern espanyol xifra en 1.714.000 les mascaretes.1.714 és una xifra simbòlica per Catalunya, però també nefasta. Vull enviar un missatge al Govern espanyol: Així tampoc. Amb la història dels catalans no s\'hi juga"#COVID19 pic.twitter.com/Xb6I74JoC4 — Interior (@interiorcat) April 13, 2020

"Con la historia de los catalanes no se juega, sean del partido que sean. Es nuestra historia y no se puede jugar con ella", ha avisado Buch, que ha recordado que el número de máscaras enviadas por el Ejecutivo es " simbólica y nefasta" porque recuerda el año en que Barcelona sufrió el asedio de las tropas borbónicas. "Uno en política sabe que las casualidades no existen. Esta cifra tiene mucho significado y fue una fecha devastadora para nuestro país", ha remarcado.

Ha insistido en que "compararla con 1714 evidentemente nos afecta mucho" porque estamos, ha dicho, "ante un proceso que se está llevando por delante a muchas personas a las que no les hemos podido ni decir adiós ".

Por ello, el consejero ha subrayado al Gobierno central que "así no" y ha remarcado que "no permitirán" que "a alguien se le ocurra que la próxima cifra de máscaras o tests tenga que ver con 1939", el año en que finalizó la Guerra Civil. "Si la siguiente cifra es 1.939 entenderemos que se busca algo más y no lo admitiremos. No podemos admitir como país que se rían en la cara de nuestra historia", ha cerrado.

Un número insuficiente

Por otra parte, ha criticado también que la cifra de máscaras sea "insuficiente" para los 7,5 millones de habitantes de Cataluña y ha aseverado que "es posible y probable" que este material de protección "no llegue a todos". "Ayudar sí y proteger la salud también, pero estos sistemas no, porque pueden provocar disfunciones, desconocimientos y confusiones entre la ciudadanía", ha recalcado Buch en lamentar que el Gobierno no haya dado directrices concretas a la Generalitat sobre cómo y dónde llevar a cabo el reparto de este material sanitario.

Y es que, según el conseller, aunque han solicitado "explicaciones" al Gobierno de Pedro Sánchez, no han obtenido "ningún tipo de respuesta, sólo la orden de repartir", al que han accedido "más allá de los debates políticos y las discrepancias ". Tal y como ha precisado esta mañana la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, entre martes y miércoles voluntarios de Protección Civil y de la Cruz Roja entregarán las mascarillas a los pasajeros de las estaciones de transporte público más concurridas en municipios de más de 30.000 habitantes.

Información acerca del coronavirus: