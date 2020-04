Verónica Forqué confiesa que superó una depresión gracias a 'La que se avecina'

Verónica Forqué fue una de las protagonistas del segundo programa de 'Entre ovejas', el nuevo espacio de TVE en el que el pastor Zacarías Fievet y su rebaño de 1.300 ovejas ponen a prueba a los famosos escogidos para esta aventura. Pero en este formato, además de demostrar sus capacidades físicas y conocer las claves del pastoreo, los invitados hacen un repaso de sus carreras.

De acuerdo con esto, la actriz se abrió en canal con el pastor, confesando que hace unos años sufrió una fuerte depresión de la que consiguió salir gracias a su papel de la alcadesa María Teresa Sáenz de Tejada en 'La que se avecina', la comedia estrella de Telecinco.

Zacarías se interesó por su pasó por Montepinar y esta fue la respuesta de Verónica Forqué: "Fui muy feliz en esa época. Tenía una depresión muy grande. Yo había estado muchos años viviendo en pareja y con una hija maravillosa, pero dejé de quererlo. Después de 34 años con él, que ha sido el amor de mi vida, se acabó", afirmó. "Cuando me di cuenta de que ya no lo amaba más me vine abajo. Se me vino el mundo encima. '¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo que no lo quiero yo? ¿Pero y mi vida ahora sin querer a este hombre? ¿Y mi hija? ¿Cómo se lo digo?'".

Y fue entonces cuando 'La que se avecina' apareció en su vida: "Los de 'LQSA' me llamaron en ese momento y para mí fue muy bueno porque tuve que salir de casa, tuve que ponerme a estudiar y a trabajar. Para mí fue un subidón y una gran suerte, entonces siempre doy muchas gracias por esa oportunidad porque me sacó mucho".

Así es 'Entre ovejas', el nuevo programa de TVE

'Entre ovejas' es el nuevo espacio de La 1 que sigue los pasos de un singular pastor que rompe moldes mientras realiza la trashumancia por el Pirineo aragonés con un gran rebaño de 1.300 ovejas. En cada capítulo lo acompañarán dos personajes famosos diferentes que comparten con él dos días y una noche.

Alegre, divertido, curioso, reflexivo, irreverente y provocador. Zacarías Fievet es el carismático pastor de 'Entre ovejas'. Sus padres son franceses, pero se ha criado en el valle de Benasque (Huesca) entre ovejas y su campo de juego siempre ha sido la montaña. Su familia vive el oficio de pastor con pasión y devoción: aparte de él, sus padres y tres de sus cinco hermanos también son pastores.

A día de hoy, son pocos los ovejeros que quedan, y menos jóvenes y en alta montaña. A sus 23 años, Zacarías representa la imagen del pastor del siglo XXI. Además de ser un pastor de alta montaña que trashuma por parajes únicos, como los pies del Aneto o la Maladeta, tiene otra gran pasión: la fotografía, que como él dice combinan a la perfección.

