Cuidado al coger mascarillas en el transporte público: la razón por la que muchas personas lo hacen mal

Coincidiendo con la vuelta al trabajo de muchas personas, el Gobierno de España comenzaba a distribuir diez millones de mascarillas el pasado lunes en todo el país. Todo ello de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los voluntarios de Protección Civil y por la policía local y autonómica, quienes las distribuyen en las estaciones de autobús, metro y cercanías de las localidades españolas.

Desde entonces, y hasta el próximo miércoles, las autoridades pertinentes permanecen en las distintas estaciones para suministrar mascarillas higiénicas para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan que acudir a sus respectivos puestos de trabajo. Así lo demuestran las distintas imágenes que documentan esta iniciativa, en las que se puede ver que el reparto de mascarillas, así como su recogida, no se está realizando de la forma adecuada.

Un fallo que se repite en cada estación

Según ha demostrado la farmacéutica Marián García a través de su cuenta de Twitter, donde es popularmente conocida como Boticaria García, algunas personas han comenzado a entregar las mascarillas cogiéndolas por el centro o por una de las zonas cercanas tanto a la nariz como a la boca. Una práctica que favorece el contagio, ya que podría propagar el virus a terceros en caso de que haya tocado una superficie contaminada antes de entregar dicha mascarilla.

Los farmacéuticos se ofrecieron a dispensar gratuitamente las mascarillas de manera regulada mediante la tarjeta sanitaria. Pero hemos preferido que los ciudadanos saquen la mascarilla como quien saca una carta de la baraja a ver qué lotería le toca según el que haya pasado antes pic.twitter.com/36Go2wu2Qn — Marián García (@boticariagarcia) April 13, 2020

Un fallo que no cometen únicamente quienes entregan las mascarillas, sino quienes la reciben, tal y como denuncia Marián García: "Los farmacéuticos se ofrecieron a dispensar gratuitamente las mascarillas de manera regulada mediante la tarjeta sanitaria. Pero hemos preferido que los ciudadanos saquen la mascarilla como quien saca una carta de la baraja a ver qué lotería le toca según el que haya pasado antes".

Cómo coger una mascarilla de la forma correcta

Tal y como recuerda la farmacéutica, los guantes son como nuestras manos: "No te protegen a ti y no protegen al resto si no aplicas las medidas de prevención". Por esa misma razón, y antes de entregar o recibir una de estas mascarillas, procura hacerlo como es debido para evitar la propagación del virus. A la hora de entregar una de estas prendas a terceras personas, con guantes en la medida de lo posible, hazlo cogiendo con las manos únicamente los hilos que sujetan la mascarilla a las orejas.

Está muy bien la medida de entregar mascarillas...si se hace bien. Tocarlas por el parte que cubre la cara corre el riesgo de contaminarlas. Y esta imagen se ha repetido mucho hoy. Foto vía @elmundoes #mascarillasparatodos #coronavirusEspana #COVID19 #RegularizacionUrgente pic.twitter.com/xyNApZKBrp — Patricia Campelo (@patriciacamcor) April 13, 2020

Dado que estos hilos están lejos tanto de la boca como de la nariz, evitaremos la contaminación de la zona peligrosa. Haz lo propio cuando vayas a recoger una de estas mascarillas y a la hora de quitártela, ya que tú también podrías haber tocado alguna superficie previamente infectada. Así evitarás un posible contagio e incluso propagarlo entre el resto de personas con las que estamos en contacto.

