Fernando Simón: "La tendencia es buena"

El doctor Fernando Simón, uno de los principales asesores del Gobierno en la epidemia de coronavirus, se ha reincorporado este martes a las reuniones diarias en La Moncloa del Comité Técnico de Gestión del actual estado de alarma, tras guardar una cuarentena domiciliaria de 15 días por haber dado positivo en la COVID-19.

"Estoy encantado de poder estar de vuelta para apoyar en lo que me toque para controlar la epidemia. Las tendencias de los datos son similares a los últimos días. Es una semana peculiar por varios días festivos. Los datos de hoy hay que valorarlos con cuidado. La tendencia es buena. Me hubiera gustado tener más curados que contagiados, pero no ha sido posible hoy", ha explicado Simón.

"Las UCI están mejor que la semana pasada, pero siguen bajo un alto estrés. Se mantiene estable el número de camas utilizadas, pero es que se han aumentado mucho este número de camas en las últimas semanas".

Simón ha explicado que hay una "muy buena dirección en la evolución" del decenso de casos y ha insistido en que son datos de notificación, que tienen un retraso con respecto a la transmisión real. "Ahora mismo volvemos al periodo de confinamiento previo, el que ha tenido responsabilidad en el descenso. Seguimos teniendo una cantidad no despreciable de casos, unos 3.000 nuevos notificados. La mayoría en aislamiento, pero no sabemos si el nivel de transmisión es acorde al descenso o no. Incluso podría estar por encima", ha dicho.

Test privados

Algunos laboratorios y centros privados ofrecen la posibilidad de hacer pruebas de anticuerpos para saber si han pasado la enfermedad: "El Ministerio ha desarrollado una orden para controlar el uso de pruebas diagnósticas, sobre todo en PCR. No podemos permitir que en un periodo de escasez se usen en grupos poblacionales en las que no van a ser suficientemente eficientes. Y que los diagnósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento los servicios sanitarios de las comunidades".

Simón ha insistido en que hay que garantizar que los resultados se conozcan y que no haya abusos. "Sabemos que la PCR tiene poca eficiencia en personas asintomáticas. Se busca controlar el uso de las PCR al servicio de la ciudadanía", ha insistido.

¿Cuándo podrán salir los niños?

Fernando Simón explica que cuando hay mejores hábitos hay medidas que se pueden ir modificando, como la salida de los niños. "No depende solo de Sanidad. Hay que tener mecanismos para implementarla y vigilar los abusos. No puede ser improvisada. Hasta ahora consideramos que ha sido beneficioso aplicar homogéneamente las medidas en todas las comunidades", ha insistido.

¿Pueden donar sangre los que han superado el coronavirus?

Deben ser los responsables de los laboratorios y los especialistas los que lo valoren. El portavoz de Sanidad explica que si fuera así, se haría la publicidad necesaria y se ha mostrado convencido de que seguro que entre las 67.000 personas que ya se han recuperado de la enfermedad, habría muchos solidarios que acudirían a donar.

Sanitarios contagiados

El total de sanitarios contagiados es de 26.672 desde el inicio de la pandemia y . una gran parte han vuelto al trabajo. "La gravedad, aunque ha habido fallecidos, ha sido menor que en la población general. Son profesionales que trabajan, por lo tanto su edad media es menor, por ejemplo. Son los que más a riesgo están de contraer el coronavirus", ha dicho Simón que también ha explicado los síntomas que ha tenido durante su enfermedad: fiebre en los primeros días y tos persistente en todo el proceso además de un sueños constante.

El portavoz de Sanidad ha trasladado su apoyo a todos los enfermos y familiares.

La pandemia, en el resto del mundo

Simón se ha referido también a la incidencia de la pandemia en otros lugares. "Los datos de EEUU, por la población y el tamaño que tiene, son más llamativos que en otros países. En Europa se mantienen las tendencias en todos los países: incrementos suaves, con variabilidad sobre todo por las diferentes poblaciones. La letalidad es complicada de valorar, porque no se sabrá hasta tener datos finales. Es muy parecida en los países europeos, sobre el 10%, España igual un poco más bajo que otros países. Nos sigue llamando la atención por la situación favorable Alemania, con un 2,3% de letalidad. Ojalá se mantenga y puedan sacar pecho con una letalidad inferior".

Simón ha evolucionado de forma favorable en esta última quincena y él mismo ha confirmado que su sintomatología siempre fue de carácter leve. De hecho, a menudo participó por videoconferencia en la rueda de prensadiaria que ofrecen los miembros del Comité Técnico de Gestión, en la que le sustituía de manera presencial la doctora María José Sierra

