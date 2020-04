La Policía alerta de una "oleada" de estafas con falsas extorsiones sexuales

La Policía Nacional advierte de un nuevo intento masivo de estafa en plena crisis del coronavirus: intentos de estafa con falsas extorsiones sexuales. Los agentes han detectado más de mil casos de personas que han recibido correos exigiendo dinero a cambio de no difundir que han estado visitando páginas pornográficas estos días: la Policía pide no pagar lo que piden y ni siqueira dar por hecho que tienen esos datos y ponerlo todo en conocimiento de los investigadores.

La Policía pide "no picar" si se recibe este email y denunciarlo / CNP

Ha sido la comisaria principal María Pilar Allué la que ha dado detalles en la rueda de prensa de este martes. "Hemos detectado una oleada de correos electrónicos que tratan de cometer estafas mediante la sextorsión, y es una oleada porque en tan sólo cuatro días nuestras unidades de ciberdeincuencia" han detectado mil casos de "ciudadanos a los que han intentado estafar por este procedimiento".

Allué supone que habrá más casos. "Esos mil son solamente los que nos lo han comunicado, imagino que habrá muchos más que no nos lo han comunicado". Según explica la Policía Nacional en un comunicado lo que hay que hacer es "no picar" dando por hecho que es muy posible que se trate de una estafa para pagar 1.500 dólares en bitcoins cuando en realidad no disponen de esa información. Estas son sus nueve recomendaciones al respecto:

No alarmarse ni considerar la amenaza como real. No realizar ningún pago solicitado. No contestar al correo o correos recibidos ni entablar ningún tipo de conversación con los “extorsionadores”. Bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos. Desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido No “clicar” sobre enlaces del cuerpo del correo recibido. No abrir archivos adjuntos remitidos desde el email recibido. Renovar la contraseña del correo electrónico, equipo y aplicaciones informáticas regularmente y establecer contraseñas seguras. Mantener actualizados los equipos informáticos.

Según explica la Policía Nacional "los cibercriminales indican que tiene conocimiento que el usuario ha visitado páginas de contenido pornográfico y, bajo la amenaza de difundir ese hecho a sus contactos, instan a ingresar alrededor de 1.500 dólares en bitcoins en un monedero virtual". La Policía Nacional dispone de la cuenta de correo redesabiertas@policia.es, donde los ciberagentes reciben numerosas comunicaciones diarias sobre posibles casos que son analizados de forma individualizada.

Vigilando las redes sociales

Preguntados sobre si existe algún tipo de vigilancia específica en torno a la red social 'TikTok', Allué ha explicado que "nuestros policías que patrullan por la red siguen todas las redes sociales, monitorizan las redes sociales y el ciberespacio para detectar todos los problemas que pueden surgir de la utilización fraudulenta" de estas redes. El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha pedido potenciar el "control parental" en el caso de los niños y recomendando a los adolescentes que sean "precavidos si iban a realizar un intercambio de imágenes".

Toda la información sobre el coronavirus

