Joaquín Parra, presidente del Badajoz: "Si a los que están en descenso les regalan un ascenso, yo quiero otro"

Este martes la Real Federación Española de Fútbol comunicaba de manera oficial que había propuesto al CSD que en el fútbol no profesional, es decir, segunda b, tercera división y las competiciones de ámbito estatal de fútbol femenino y fútbol sala, que la temporada acabase con una serie de play off que dieran lugar a ascensos express y que no habría descensos en esas categorías.

Para conocer de primera mano cómo había caído este comunicado en los clubes, pasaron por 'El Larguero' Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, y Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz.

Este último fue muy contundente en sus declaraciones. "Me ha sorprendido, me he enterado por los medios. Ayer tuve una conversación con Rubiales y me decía todo lo contrario. No sé qué capítulo me he perdido. Hablé con él ayer por la tarde y me decía que era imposible suspender la temporada".

El presidente del Badajoz no entendía nada y dejó claro que imagina que la RFEF cambiará de idea. "Ahora veo que no va a haber descensos. Es decir, ¿a todos los que están en puestos de descenso les va a regalar un ascenso? Yo quiero otro, yo quiero un ascenso también. Si le vamos a regalar a los de Tercera y Segunda B que están abajo, ¿a los de Segunda B que estamos arriba les tendrán que regalar algo? ¿O somos los que apostamos, los que perdemos el dinero, los que no hemos hecho ERTE, los que hacemos las cosas bien... somos los que hacemos las cosas mal al final? Me ha sorprendido para mal, Rubiales es amigo mío y pienso que como todo esto no es definitivo, rectificará. Me ha sorprendido mucho".

Pablo Alfaro, por su parte, hacía la siguiente reflexión. "Me he enterado por la Cadena SER. Por formación profesional me apetecía dar una reflexión sanitaria. Las prisas no son buenas. Las intenciones son magníficas, querer buscar soluciones es lo que todos debemos hacer, pero si nos están recomendando quedarnos en casa, tener paciencia... ¿ahora nos entra la prisa de querer solucionar la competición de repente? Presi, ¿tus jugadores y los míos los tenemos que arriesgar a un Playoff y el resto de equipos no? Hasta diciembre hay tiempo, lo más justo es acabar en las condiciones en las que hemos empezado la temporada".