Este mismo día hace seis años el Real Madrid se proclamaba campeón de la Copa del Rey tras ganar al Barcelona la final 1-2. El espectacular gol decisivo de Gareth Bale también tuvo un protagonista negativo: un joven Marc Bartra que no pudo parar al expreso galés.

Iker Casillas, el portero blanco aquella noche, ha comenzado la tarde vacilando en Twitter en ambiente amistoso al propio Bartra, que se lo ha tomado bien y ha aceptado hacer un vídeo en directo en Instagram con el portero madrileño.

“Estás un poco lento…”, ha comenzado Casillas entre risas. A lo que Bartra ha respondido: “No pasa nada, dime lo que quieras, que para eso estamos (risas). Hablando enserio, para mí fue duro de cojones, al final piensa que yo era un niño que llega, que sube de las inferiores, juega la primera vez contra el Real Madrid, encima le marca un gol a Iker Casillas y pasa en 15 minutos de la gloria a la mierda. Se hizo duro de cojones…”.

Casillas, sin embargo, ha opinado que no fue un error del central: “Tú tienes unas características, Gareth tiene otras… No la veo como un error. Es una jugada que es más merito de Gareth. Cualquiera se hubiera tirado y el tío empieza a correr, correr y correr, creo que es más mérito de la capacidad que él tiene”.

Entonces, Bartra ha desvelado el bonito gesto que tuvo Casillas con él: “Después del partido, viniste y me dijiste algo así como “tío, a seguir a tope”, me diste ánimos, vamos, y me di cuenta que eras buena gente. Con todo lo que habías ganado y me vienes a mí, un pipiolo a abrazarme…”. Pero no fue el único gesto de la noche hacia Bartra, como él mismo ha desvelado: “Me acuerdo que acababa de meter el gol Bale y yo estaba en el suelo reventado y me viene Mateu (Lahoz) y me empieza a decir, ‘venga, Bartra levántate que no pasa nada, que eres una maquina. Levanta, vamos’. Y era Mateu (risas)”.

“La rivalidad que hay Barça - Madrid también hostia… yo decía esto hay que ganarlo como sea… (…) Me dijeron que estaba Del Bosque mirándome en la grada. Me había puesto el objetivo de ir a la Selección y cuando pasó todo dije ‘a tomar por culo…’ Pero mira, a los meses fui con vosotros a la Selección. Tú has tenido también tus errores algún día y has sido el mejor del mundo…”, ha añadido el hoy central del Real Betis.

