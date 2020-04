"Hemos comprado todas las papeletas para una nueva pandemia": la certera reflexión de un científico del CSIC

En una entrevista ofrecida en el portal 'Strambotic', el divulgador científico e investigador del CSIC, Fernando Valladares, ha querido ofrecer sus reflexiones acerca de la pandemia del COVID-19. "Hemos comprado las papeletas para una segunda pandemia", ha dicho en un momento refiriéndose a la posibilidad de que haya futuras pandemias para las que no estemos preparados.

Valladares publicó hace poco un vídeo en el que hablaba sobre la "ecuación del desastre" que se sustenta en tres ejes: desigualdad, destrucción del hábitat natural y la globalización. Esa combinación unida a una pandemia potencialmente explosiva y mortal puede agitar todo nuestro horizonte de certezas (si no lo ha hecho ya)

El científico reflexiona en primer lugar sobre la relación entre el ser humano y nuestro ecosistema. En este sentido, asegura que está teniendo lugar un experimento que, aunque corto, es interesante: cuando dejamos de emitir CO2 de golpe nos hemos encontrado que la concentración de esta sustancia "no termina de bajar", "la naturaleza parece que vuelve, pero son idas y venidas poco consolidadas". Por otra parte, cuando "simplificamos" los ecosistemas estamos cercenando algunas de las funciones básicas de la biodiversidad para con los seres humanos: la dilución, la amortiguación y el control de la población. Estos son mecanismos importantes para la protección.

"Que vamos a estar confinados en el futuro es casi seguro"

Sobre la expansión incontrolada del coronavirus, Valladares ha asegurado que "espera" que el confinamiento no sea la regla, sino la excepción. Pero también ha dicho que "hemos comprado todas las papeletas" para otra pandemia. Sobre esto, el científico ha recordado que "aprendamos" de los errores y el sudeste asiático cumplía ciertas características para que allí ocurriera la pandemia. Entre otras, los hábitos alimenticios, el tráfico de especies y el clima.

Añade que la biodiversidad es la que nos "protege de forma integrada, estable y a largo plazo. Si vamos recuperando la biodiversidad y acabando con estos mercados, la frecuencia de las pandemias la vamos disminuyendo." En el vídeo publicado por Valladares explica que la "biodiversidad por dilución" nos puede proteger de las pandemias y a continuación desgrana el concepto.

Si hay un ecosistema rico en especies, el patógeno "va a estar infectado especies intermedias en las cuáles el virus no se desarrolla totalmente e incluso actúan de cortafuegos entre especies en las que sí que podría desarrollarse el virus o el patógeno". Al haber un ecosistema con múltiples especies podría haber un efecto de "disolución" de la carga vírica total. El científico asegura en otro punto de la entrevista que "nuestro sistema económico no es sostenible" porque causa esa pérdida de la biodiversidad que a la larga no nos protege. Esa pérdida a veces "no es intencionada", pero la extinción de especies se volverá en nuestra contra en un futuro no muy lejano.

