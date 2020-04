Absuelta Lorena Ruiz-Huerta tras denunciar maltrato policial en televisión

La abogada Lorena Ruiz-Huerta, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha sido absuelta por sus comentarios en televisión sobre el mal trato a detenidos en dependencias policiales y judiciales. La jueza califica sus declaraciones como "generalizadas e inexactas" e incluso "exceso verbal" pero rechaza que estuviera atribuyendo un delito a la Policía y la Guardia Civil y entiende que "prevalece el derecho a la libertad de expresión" de la abogada.

Tal y como reveló la Cadena SER, Lorena Ruiz-Huerta fue llevada al banquillo de los acusados por sus palabras en 2014 en el programa 'Salvados' que presentaba entonces Jordi Évole en La Sexta, espacio dedicado ese día entre otras cosas al trato recibido por los detenidos en nuestro país, participando también por ejemplo Baltasar Garzón. La letrada explicó como muchos de sus defendidos le referían la existencia de esos malos tratos.

La magistrada reconoce que sus declaraciones podrían haber sido consideradas como una injuria a la Policía Nacional y la Guardia Civil si no se tuviera en cuenta el "contexto" de sus expresiones. "La imputación genérica de causar “malos tratos”, no puede entenderse en ningún caso, como equivalente a imputar una infracción penal concretaa los Cuerpos a los que va dirigida", defiende la jueza Julia Patricia Santamaría. La exdiputada "aun cometiendo el exceso verbal mencionado, no llega a caer en ningún momento en la falta de educación y en el insulto fácil, sino que lo que hace es realizar una crítica de una institución, muy vehemente y áspera, más propia, quizás, de un discurso o mitin político" dice la jueza.

Explica la sentencia a la que ha tenido acceso esta emisora que "pese al carácter reprobable, acerbo e incluso injusto de la forma en que se expresó la acusada, realizando unas afirmaciones generalizadas, inexactas y que no responden a la realidad, al realizarse de una manera sesgada, en relación a unos cuerpos, cuyos integrantes en no pocas ocasiones se juegan la vida en el ejercicio de su profesión" no hay un delito de injurias graves a las Fuerzas de Seguridad por el que varios sindicatos policiales pedían hasta dos años de cárcel.

"He vivido seis años de pena de banquillo"

En declaraciones a la Cadena SER la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid asegura que ha recibido la sentencia "con muchísima alegría", denunciando haber vivido "seis años de pena de banquillo y "muchas calumnias por parte sobre todo del Partido Popular" al que acusa de usar "esta información para tratar de desprestigiarme y hacerme daño a mí y a mi formación política". Defiende la abogada que "me limité a participar en un programa de televisión en el que dí mi visión del sistema general de Justicia y de custodia de detenidos, mi visión como abogada penalista".

Sobre la resolución afirma que "es una magnífica sentencia, está muy bien fundamentada y demuestra que la magistrada me escuchó", reiterando que en el programa de Jordi Évole ella se limitó a reflejar "mi visión y lo que mis clientes, un determinado espectro de las personas que son víctimas del sistema de Justicia me contaban". Añade que "no quise injuriar o calumniar a las Fuerzas del Orden" y que "os agradezco que os hagáis eco de ella para que no solmanete se conozca la parte de la imputación".

Al fin ABSUELTA de un supuesto delito de calumnias a las Fuerzas del orden. Gracias a mi abogado por tan magnífica defensa y a tanta buena gente q me ha apoyado Gracias también a mis denunciantes: me han hecho más fuerte para seguir denunciando injusticias https://t.co/Ik2cUkgX4j — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) April 16, 2020

La sentencia, que todavía es recurrible, rechaza tanto la acusación de la Fiscalía como la de distintos sindicatos policiales. El Ministerio Público y el Sindicado Unificado de Policía pedían 4.680 euros de multa por un delito de calumnias con publicidad en concurso con otro de injurias graves a las Fuerzas de Seguridad, mientras que la Unión Federal de Policía y la Asociación de Guardias Civiles pedían además dos años de prisión.

"Evidente tono sensacionalista"

La magistrada descarta la existencia de un delito por parte de la exparlamentaria de Podemos después de analizar sus declaraciones y también sus alegaciones, entre otras que la grabación completa "fue el triple de largo, si bien luego se hizo un montaje y que además, se montó un spot publicitario con una frase suya sacada de contexto". La magistrada, tras ver el programa, explica que "sí se perciben algunos cortes que hablan de que tal montaje y ensamblaje se ha realizado, siendo evidente el tono sensacionalista del programa en general, enfocado a destacar las frases de los entrevistados que puedan resultar más chocantes y llamativas al espectador, incluso descontextualizándolas, como ocurre con los subtítulos de la presentación".

Añade la jueza que "dicho tono sensacionalista se desprende de alguna de las frases del entrevistador como la propia que introduce el bloque del programa que nos ocupa, “¿la Justicia tiene manga ancha con los poderosos?” y de otras como “¿Qué interés tiene el poder político para salvarle el culo a esta gente?”."