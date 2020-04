El gobierno promete "medidas urgentes y paliativas" para los más perjudicados de la cultura

Este viernes, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, mantenía varias reuniones con representantes de la cultura -primero con el sector del cine y después con el del teatro, la danza o los festivales de música-, con la presencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tal y como anunció en la rueda de prensa del consejo de ministros del pasado viernes. Unos encuentros telemáticos celebrados tras el que mantuvo el ministro el jueves con los consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y en el que Rodríguez Uribes defendió la creación de un Pacto de Estado con el fin de reconocer la cultura como un bien de primera necesidad y “preservarla de cara a futuras crisis", pero sin concretar medida alguna para alcanzarlo. Tras ese anuncio, Uribes reanudaba este viernes sus conversaciones con el sector para contarles lo mismo que a los consejeros, que primero está la salud y después se tomarán medidas; y que la crisis va para largo.

La ministra de Hacienda, junto con Uribes, ha tranquilizado al sector, asegurándoles que dentro de dos consejos de ministros habrá medidas concretas para los trabajadores de la cultura. Serán medidas "urgentes y paliativas", informan fuentes del sector, destinadas a atrajar las situaciones más extremas en el sector. Serán medidas para que los trabajadores que no pueden entrar en los ERTES, que no puedan acceder a las medidas para los autónomos ni a las prestaciones de paro, acaben teniendo un subsidido.

Según CIMA, la asociación de mujeres cineastas, presente en una de esas reuniones, la portavoz del gobierno ha explicado que la situación es complicada y que todo va para largo. El sector del ocio y la cultura será uno de los últimos en reestablecerse y eso provocará un descalabro de todo el sector, lo que supone pérdidas millonarias y de muchos puestos de trabajo. "En nuestra asocicaicón, el 45 por ciento de las socias se han visto obligadas a dejar el trabajo", dice Cristina Andreu, presidente de CIMA.

En ese primer encuentro con Hacienda, estaban presentes productores, distribuidores, exhibidores y otras asociaciones que han ido proponiendo medidas al gobierno para que la caída no sea tan dura. El ICAA, el instituto de cinematografía, ya tiene en marcha algunos cambios, que no requieren una aportación presupuestaria extra, como la modificación de las convocatorias de ayudas a la producción de cine. Estudiará los rquisitos de esas ayudas, para ver que en el contexto del coronavirus, ciertos requisitos indispensables para recibir ese dinero, puedan suprimirse o modificarse para evitar que las películas puedan estrenarse.

Otra de las propuestas del cine al gobierno ha sido la posibilidad de establecer "créditos blandos", es decir, créditos con un interés bajísimo, para que el sector pueda ir tirando. O cumplir algunos supuestos de la Ley del CIne, que hasta ahora no se estaban cumpliendo, como otorgar ayudas al desarrollo para futuros cienastas.

Tanto el sector del cine, como el gobierno, han quedado en que lo importante es la salud y la solidaridad y que después se irán tomando medidas. Montero ha asegurado, según fuentes consultadas por la SER, que no va a prometer nada que no pueda cumplir; por tanto no ha habido más promesa que la de buscar soluciones para los más perjudicados, pero ha tomado nota de las propuestas, las mismas uqe el sector lanzó al ministro de cultura en las reuniones celebras en las pasadas semanas.

El sector y la reapertura de espacios: la reducción de aforos es inviable y estigmatiza la actividad



Antes de su reunión con el ministro, las principales entidades del sector de las artes escénicas y la música en España han publicado un comunicado que recoge varias propuestas con la vista puesta en la organización de espectáculos una vez superada la crisis sanitaria y en la reapertura al público de las actividades en teatros, salas de conciertos y carpas de circo.

Las asociaciones proponen en su escrito “una interlocución directa con el Gabinete de Crisis del Gobierno para formar parte en la toma de decisiones sobre las posibles soluciones para la reincorporación de nuestra actividad”, pero ya califican de “inviable” cualquier tipo “de reducción de aforo en las actividades de pública concurrencia de teatros, salas de conciertos y carpas de circo, ya que las convierte automáticamente en insostenibles y estigmatiza nuestra actividad como contagiosa”.

En caso de que se “apliquen rangos de aforo máximos para generar una sensación de vuelta a la actividad de manera progresiva y algunas actividades puedan acogerse a esta medida”, señala el comunicado que “hasta que no se pueda recuperar la actividad al 100% de su rendimiento, la situación deberá seguir siendo considerada como causa de Fuerza Mayor, de manera que las medidas de ayuda tanto laborales, sociales, y fiscales deben seguir vigentes”.

Las entidades firmantes -pertenecientes a sector de las artes escénicas, la música y las salas de conciertos- se ofrecen en su escrito a estudiar protocolos de medidas sanitarias y de higiene, a aplicar de forma temporal, pero reclaman que las medidas de reincorporación a la normalidad de otras actividades “se apliquen en todos los ámbitos en los que haya grandes concentraciones de público -en medios de transportes, centros comerciales, grandes superficies- y no de manera exclusiva en la exhibición de actividades culturales”.

Las entidades firmantes piden también que “no se estigmatice un sector seriamente afectado por la crisis” y reclaman, de nuevo, que las administraciones adopten medidas “para luchar contra la desaparición de puestos de trabajo en el sector cultural”, además de una gran campaña de comunicación “que genere confianza en el público, que desactive el miedo y que permita recuperar la actividad económica del sector”.