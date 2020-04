El jugador del Athletic Club, Yuri Berchiche, ha pasado por los micrófonos del Què t'hi Jugues! de SER Catalunya y ha opinado sobre el posible regreso de Neymar a Barcelona: "Hice buenas migas con Neymar en París pero no he hablado últimamente con él. Ojalá pueda volver. Me extrañó cuando cambió Barcelona por París... se les veía tan felices con Messi y con Suárez", ha señalado.

"Le pregunté en París, él siempre hablaba maravillas. También creo que ahora estará aclimatado a París, pero seguro que echa de menos Barcelona", ha asegurado el jugador de los leones en el programa.

Final de Copa, con público

Sobre la final de Copa, Yuri ha dicho que "prefiere que se juegue mucho más adelante y que sea con público". Además, da el visto bueno al planing de la Liga para volver a jugar: "No me he enterado mucho de cómo va a ir el tema de la vuelta a los entrenamientos. Somos personas y tenemos miedo a contagiarnos y contagiar a familiares. Tengo entendido que nos quieren concentrar durante dos semanas. Si es una medida para que todo vaya mejor y se pueda disputar este tramo último, bienvenido será".

Además, ha confesado que cree que lo mejor, si no se vuelve a jugar, es dejar la clasificación como está: "Obviamente respetaría la clasificación hasta día de hoy si hay que dar por acabada la clasificación. Es injusto para muchos equipos pero lo dejaría tal y como está".

