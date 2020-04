Luis Enrique: "La actitud de los políticos es lamentable, sólo piensan en sus intereses"

El seleccionador nacional, Luis Enrique ha atendido en un directo de Instagram, como muchos deportistas en los últimos días a todos los seguidores para hablar sobre muchas cosas, entre ellas ciclismo, pasado y presente como entrenador así como la gestión del coronavirus en España y el cambio en su rutina diaria motivada por el confinamiento.

Luis Enrique acuñó una de las frases más características de su idolotrado Johan Cruyff para hablar sobre una hipotética vuelta del fútbol: "El deporte es la cosa menos importante de las cosas importantes". Aprovechó también el seleccionador nacional para critiar la gestión que desde nuestra clase política se está haciendo de la crisis de la pandemia del coronavirus: "Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no. Sólo piensan en sus intereses. Lo veo lamentable".

Siempre que habla Luis Enrique suele hacerlo con claridad y siendo tajante y esta vez no ha sido menos. El seleccionador nacional repasó en una cuenta dedicada al ciclismo su carrera como entrenador y eligió a los mejores jugadores que le ha tocado entrenar: "Como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, a Suárez que es un delantero que no he visto nunca... Iniesta, que es como Harry Potter, hacía cosas que están al alcance de los escogidos", añadiendo que son este tipo de futbolistas los que "te dan seguridad".

Respecto al confinamiento, 'Lucho' prefiere ser positivo y ver el lado bueno en una situación tan paranormal como la que toca vivir al país encerrados en sus casas: "Más allá de la situación, que ya sabemos la que es, todos estamos bien. No me puedo quejar: estoy con mi mujer y mis hijos. Tengo espacio, puedo moverme, cambiar de espacio... No me quejo, hay que pensar en positivo y superar esto. El ser humano tiene la cualidad de la adaptación", aunque también admite que todo esto se asemeja a "una película de terror".