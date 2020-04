Los diferentes tipos de mascarillas y la protección que te ofrece cada una de ellas

Hace ya varios días, concretamente el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad recomendaba el uso de guantes y mascarillas reutilizables a todas aquellas personas que deban utilizar medios de transporte con aglomeraciones. Una medida, que se suma a otras anunciadas desde el inicio de la crisis del coronavirus, que tiene como objetivo principal prevenir nuevos contagios y evitar que continúe propagándose por todo el país.

Desde entonces, principalmente desde el pasado lunes, cada vez son más las personas que se preguntan sobre los distintos tipos de mascarillas y de qué manera nos puede proteger cada una de ellas del virus. En primer lugar hay que destacar dos tipos de mascarillas: las quirúrgicas y las de protección respiratoria. Mientras que las primeras filtran el aire que se exhala, las segundas también filtran las que se inhala del exterior.

Tipos de mascarillas de protección respiratoria FFP: atención a las máscaras con válvula

Las mascarillas de protección respiratoria, popularmente conocidas como FFP, retienen agentes, partículas, bacterias o todo tipo de virus que provengan del entorno en el que nos encontremos:

Las FFP1 nos protegen de residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles con una eficacia de filtración mínima del 78% y de un 22% en lo que a fuga hacia el exterior se refiere. A pesar de que es un equipo de protección, su eficacia de filtración mínima no garantiza la protección suficiente frente a organismos infecciosos. No obstante, limita la propagación del contagio.

A pesar de que es un equipo de protección, su eficacia de filtración mínima no garantiza la protección suficiente frente a organismos infecciosos. No obstante, limita la propagación del contagio. Las FFP2 sin válvula de exhalación filtran todo tipo de virus y bacterias y patógenos al 92% y tan solo tienen un 8% de fuga hacia el exterior, por lo que protegen y limitan la propagación del contagio. Mientras tanto, aquellas que cuenten con una válvula protegen al personal pero no limitan la difusión del virus puesto que filtran el aire que se inhala pero no el que expulsan.

Las FFP3 sin válvula cuentan con un 98% de eficacia de filtración mínima y un 2% de fuga hacia el exterior. También las que disponen de válvula, aunque no limitan la difusión del virus puesto que, al igual que sucede con las FFP2, filtran el aire que se inhala pero no el que expulsan.

Mascarillas quirúrgicas y otro tipo de soluciones

Respecto a las mascarillas quirúrgicas podemos encontrar varias opciones. Las más comunes son las de tipo I, II e IIR etiquetadas bajo la Norma EN 14683. Tres opciones diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que estas lleguen al exterior. A pesar de que protegen al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos, tal y como recuerdan desde Osakidetza, no son tan eficaces como las mascarillas de protección respiratoria.

Mientras tanto, aquellas que no disponen de un marcado CE tampoco se consideran equipo de protección. A pesar de que podría limitar la propagación del contagio, su eficacia no está testada. Por último, y en lo que a otras opciones como las semimáscaras buconasales con filtros diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro, las autoridades explican que pueden proteger a quienes las lleve puestas, pero no limita la propagación del virus.