Sanidad ordena la retirada de otra partida de mascarillas defectuosas de China

El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de un lote de mascarillas defectuosas compradas al proveedor chino "Garry Galaxy", tras el aviso de Cataluña y Aragón, al no reunir las condiciones de protección necesarias para los sanitarios exigidas en la normativa europea.

Según el sindicato mayoritario de los funcionarios (CSIF) este tipo de mascarillas se habrían repartido también, según les consta a sus delegados sindicales, en, Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha y Madrid.

En comunidades como Andalucía, nos cuentan, están a la espera de recibir información oficial por parte del Sistema Andaluz de Salud, si bien tienen constancia de que han sido usadas en hospitales de todos los centros de Cádiz y de atención primaria. En el caso de Madrid esta retirada de material defectuoso afectaría tanto a hospitales como a servicios sanitarios, al SUMMA 112 y a las residencias de mayores y discapacitados.

CSIF exige la retirada inmediata de mascarillas defectuosas

CSIF denuncia la compra de un material inservible que pone en posición de riesgo a los trabajadores, al haber estado usando mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19. Y exige la localización y retirada inmediata de estas mascarillas defectuosas en aquellas comunidades autónomas que aún no hayan trasladado la orden de retirada de este material, así como la puesta en cuarentena de los trabajadores que las hubieran utilizado, reservándose las acciones judiciales que considere oportunas contra el Ministerio de Sanidad por haber equipado a los trabajadores que luchan contra la pandemia con un material que no garantiza su salud.

Ya existe denuncia previa del CSIF

El pasado 31 de marzo CSIF presentó una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por su gestión contra el coronavirus, al entender que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y de material de protección podrían constituir delitos contra los trabajadores por la infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y de homicidio imprudente.