Ángela Cremonte: "En 'Mentiras' tratamos el tema de la violación con delicadeza, humildad y seriedad"

Ángela Cremonte (35) es una de esas actrices de vocación. Ha tocado las tres patas de la profesión, aunque en su vida ha habido más tablas y televisión que cine. En la pequeña pantalla cuenta con un extenso currículum que avala que lo suyo es una carrera de fondo. 'Los hombres de Paco', 'Gran Reserva', 'Hispania, la leyenda' y 'Amar es para siempre' son algunos de los títulos en los que ha participado, aunque en los últimos años ha llegado a las casas de todo el mundo gracias a 'Las chicas del cable', la primera serie española de Netflix.

Ahora asume el reto de un papel protagonista en televisión. Ella encabeza junto a Javier Rey el reparto de 'Mentiras', adaptación española de Liar y la que es una de las grandes apuestas de Antena 3. En Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia, se estrena este mismo domingo y en la Cadena SER hablamos con la actriz sobre este ambicioso proyecto que supone un antes y un después en su carrera.

Pregunta: ¿Cómo llega 'Mentiras' a tu vida?

Respuesta: 'Mentiras' llega a mi vida de la manera más dulce e insólita. A mí nunca me habían puesto un proyecto encima de la mesa y me habían dicho: 'Queremos que seas tú quien haga este papel'. Siempre he tenido que hacer castings. Cuando me lo ofrecieron así, después de tantos años, me abracé a este proyecto como una tabla de madera en medio de un océano.

En 'Mentiras' hay una verdad limpia y objetiva

P: ¿Conocías 'Liar'?

R: No conocía la adaptación inglesa. Me la vi después de que me lo ofrecieran y me encantó. Me enganchó muchísimo y ahí tome conciencia de lo que me estaban proponiendo, que todo esto iba en serio. Me asusté un poco, pero después se me pasó.

P: Estamos acostumbrados al tipo de thriller en el que hay que encontrar al asesino o buscar a la persona que ha desaparecido en extrañas circunstancias. 'Mentiras', sin embargo, es otra cosa muy distina.

R: 'Mentiras' es un thriller psicológico que gira en torno al supuesto drama que le ocurre a Laura, mi personaje. A ella la han violado. Lo que ocurre es que no se sabe quién está diciendo la verdad, si ella o el supuesto agresor. El problema es que ella siente que al supuesto agresor se le pone el supuesto delante y ella ni siquiera tiene el beneficio de la credibilidad.

P: Y la serie pone en esa tesitura al espectador, ¿no?

El espectador durante, mínimo, tres capítulos va a estar dudando, entrando y saliendo de un personaje a otro sin saber quién está diciendo la verdad. Eso es lo interesante. Hay verdades que son objetivas y penables y hay otras que no lo son tanto. Todos mentimos en la vida. Pero al final, la madeja se empieza a enrollar hasta que uno por fin consigue meter la mano en el torbellino y sacar la verdad. Desde luego, lo que hay en 'Mentiras' es una verdad limpia y objetiva.

P: 'Mentiras' arranca con la supuesta violación que sufre tu personaje. Se trata de un tema peliagudo, sobre todo teniendo en cuenta casos tan recientes como el de La Manada. ¿Crees que puede llegar a ofender a alguien la manera en la que se trata esto en la historia?

R: Se ofende quién quiere. Es verdad que el tema es delicadísimo, pero no lo es porque pueda ofender a una sociedad que al final está permitiendo que sucedan estas cosas. Lo es por si puede arañar el corazón de alguna víctima, cosa que esperamos que no suceda. Lo hemos hecho con una delicadeza, con un compromiso, con un amor y con un estudio profundo del tema, eligiendo cada palabra con muchísimo cuidado. Hemos cambiado cosas a pie de escena, a dos minutos de rodar, porque no nos parecían verosímiles y pensábamos que podíamos profundizar aun más.

Hemos tratado este tema con toda la delicadeza, humildad y seriedad que hemos sabido, y buscando en las interpretaciones la verdad para que pareciese que eso nos estaba sucediendo por primera vez en la vida delante de una cámara. En mi caso, que interpreto a una mujer violada, no he podido entregarme más. De hecho, uno de los motores que a mí personalmente me movían a cambiar cosas del guion y a dejarme el corazón y el alma era pensar que a lo mejor una mujer en algún sitio de España, al ver esta serie, se puede sentir en algo un poco reflejada y compensada. Lo que tiene el personaje de Laura es que sí, es una mujer violada, pero es una mujer con una fuerza, una inteligencia y una integridad moral que pocos tienen. Espero que por ese lado no haya nadie herido. Y quien se quiera ofender…en realidad nos tendríamos que ofender porque muchas de estas injusticias no están saldadas ni reconocidas a nivel social.

Póster oficial de 'Mentiras' / Atresmedia

P: A nivel interpretativo, tiene que ser complicado para Javier Rey o para ti defender la verdad de la historia sabiendo que uno de los dos miente.

R: Cada uno de nosotros ha tenido que defender su verdad a muerte, e insisto: siempre se buscaba la absoluta naturalidad y credibilidad, que nunca pareciese que había algo ensayado o que lo que decíamos era guion. Cada uno tenía que defender su personaje a muerte, aunque en el fondo sabía que estaba equivocado o que no estaba diciendo la verdad. Eso lo hacemos mucho en la vida, por suerte o por desgracia. Nos mentimos mucho a nosotros mismos y mentimos mucho a los demás. Y llevamos nuestras verdades o nuestras mentiras al límite según toque.

P: Dices que 'Mentiras' solo tiene una única verdad. ¿Significa eso que la serie tiene un final cerrado?

R: Al final de la temporada uno sabe quienes son los buenos y quienes son los malos. Lo que ocurre es que la versión inglesa tiene una segunda porque hay un hilo muy gordo del que se puede tirar. Podríamos hacer una segunda, pero nadie se va a quedar con el estómago vacío en ese sentido.

P: Participas en 'Las chicas del cable', la primera serie española de Netflix, y ahora protagonizas la nueva apuesta original de Antena 3 que se verá antes en su plataforma de pago. Tú más que nadie estás viviendo el cambio que se está produciendo en la ficción española.

R: Hace años que está cambiando la ficción española. Y si nos dejarán más lo haríamos mejor. Hay grandes profesionales en el audiovisual de este país. Hay gente con mucha fuerza y muchas ganas. Las series españolas se ven en todo el mundo y somos un país relativamente pequeño comparado con otros países que producen. Hay países con características similares a las nuestras que hacen series muchos menos elaboradas. Italia compra nuestras series desde hace años. Francia compra nuestras series desde hace años. Yo que viajo mucho, me pongo la tele en Francia y me pongo la tele en Italia y veo nuestras series en sus televisiones. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestros profesionales.

Gracias a los personajes secundarios que he hecho me han dado la oportunidad de estar en el centro y no en la periferia

P: Decías que 'Mentiras' es el primer proyecto que te ponen directamente sobre la mesa. ¿Te ha costado mucho estar en el radar y posicionarte de esta manera?

R: Acabo de llegar a este escalón y no sé cuánto dura. En la vida todo es cambio y agradezco todos los personajes que he hecho. Soy una persona muy agradecida y los personajes que he podido interpretar han estado muy bien. Siento que ha sido en el momento justo. ¿Que estoy preparada para más y mejor? Para lo que me echen. Me siento muy cómoda haciendo por fin un protagonista.

Me gusta la expresión de estar en el radar, aunque nunca me he sentido fuera de él. Quizás no soy tan consciente porque no me veo desde fuera. ¿Me ha costado? Sí. ¿Me he dejado los huevos trabajando todos estos años? También. Quiero pensar que gracias a esos personajes que he hecho más secundarios alguien ha pensado en mí para darme la oportunidad de estar en el centro y no en la periferia.