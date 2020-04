Antón Meana y Pablo Pinto han informado en el Carrusel Confidential de Carrusel Deportivo de la opinión de clubes de Segunda B y Tercera División, que proponen que el año sea nulo deportivamente hablando. Además, han contado la última hora de la polémica por los contratos que finalizan el 30 de junio.

Clubes de Segunda B y Tercera proponen que el año sea nulo

Inciden que una Segunda B de 98 equipos y una tercera con 22 equipos por grupo es inviable económicamente y desde el punto de vista de la salud. La frase que más nos han repetido es: "por salvar un año no se puede hipotecar nuestro fútbol base para la próxima década”. Todos apuntan que, de primeras, cuando la salió la propuesta, pareció una buena idea que hubiera ascensos y no descensos, pero pasan los días y aparecen las dudas.

Un club nos dijo el miércoles en El Larguero y recalca hoy en Carrusel Confidential que un futbolista amateur no puede jugar los miércoles, ni disputar 55 partidos en un año. Califican todo esto de riesgo innecesario y creen que el gobierno debe poner cordura y suspender el año futbolístico.

Por si fuera poco, antes de junio no da tiempo a terminar la competición actual. Tan caliente está el tema que nos cuenta Héctor González que hay clubes que irán a la justicia ordinaria si se da por acabado el campeonato y se disputa el play off

¿Qué pasa realmente con los contratos de los jugadores mas allá del 30 de junio?

Hemos escuchado a la FIFA decir que se prorrogarán y que ningún jugador podría jugar esa misma temporada con otro club por mucho que ya lo tenga firmado... Pero este tema, del que se pasa muy por encima y que se da prácticamente por finiquitado... da mucho más de sí de lo que pueda parecer. Es más, en caso de que se pueda reanudar la competición, este va a ser el principal quebradero de cabeza de los directores deportivos de nuestro fútbol.

Principalmente, porque no todos los jugadores están por la labor. Carrusel Confidential ha podido hablar con algunos casos concretos, con nombre y apellidos de nuestra Liga. Son nombres y apellidos que lógicamente no podemos desvelar, pero que nos plantean esta pregunta: '¿Yo, que juego en Segunda y ya tengo firmado un precontrato con un Primera voy a jugarme la pierna y poner en riesgo el contrato de mi vida por jugar más allá de lo que tengo firmado con mi actual club?'.

Son muchos los casos de jugadores que ya han firmado con sus nuevos clubes. Jugadores que van a mejorar sus condiciones en una categoría mejor o incluso en otra Liga y que no quieren exponerse a una lesión, y más con la precaria preparación física que van a tener que hacer para jugar una competición exprés, es decir, con mayor riesgo de lesión. Este es un caso que nos comentan los propios jugadores, pero hay más.

Algunos jugadores nos contaban en las últimas horas otro caso que se va a dar: El de jugadores que están cedidos en un club en el que, por lo que sea, no están contentos y en el que no quieren seguir allí ni un minuto más de lo firmado. Son jugadores que saben que o juegan en ese club en el que ahora están o que no van a jugar más en lo que queda de temporada, pero es una decisión que están mas que dispuestos a asumir.

Así que, en caso de reanudar la Liga, los directores deportivos saben perfectamente los jugadores con los que van a acabar el confinamiento, pero no saben con qué jugadores van a acabar la Liga.