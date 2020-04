El Gobierno catalán no descarta revertir su plan para que los niños salgan de casa

La consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha defendido mantener mucha prudencia y no enviar mensajes demasiado optimistas, porque el número de casos es muy elevado, y el riesgo de rebrote, muy grande: "Hace cinco días que nos encontramos en el pico, pero esto no quiere decir que nos tengamos que relajar".

Por este motivo ha dicho que, aunque trabajan para relajar la situación permitiendo una salida controlada de los niños, no descartan tener que revertirlo: "Si en algún momento vemos que hay un rebrote, nos echaremos para atrás".

"No será como antes nunca más"

No obstante, sobre la oposición del Gobierno central a que Cataluña tome decisiones sobre este tema al margen del ministerio de Sanidad, ha señalado: "No me imagino una situación donde se quiera impedir claramente unas decisiones sustentadas científicamente".

Según la consejera, con la crisis del coronavirus, muchas cosas de las que se hacían antes no se podrán hacer igual: "Nos tenemos que poner en la cabeza que no tendremos una normalidad como la de antes nunca más".

Así se ha pronunciado la titular de Salud en una entrevista a Rac1, en la que ha dicho que la nueva normalidad la construirá la sociedad en base a como se está respondiendo y en base a ser conscientes de los riesgos.

La realidad cambiará

"Si lo hacemos bien, es probable que pasemos a otro escenario más adelante donde podamos volver a hacer lo que tanto nos gusta, somos una sociedad muy social", y ha añadido que la nueva normalidad puede que se parezca a la de antes, pero la realidad del día a día cambiará.

En este sentido, ha dicho que los abuelos vivieron un contexto muy duro con la Guerra Civil y la posguerra, que cambiaron su forma de vivir y entender la vida, y cree que a la sociedad de ahora le pasará de alguna forma lo mismo: "Aprenderemos a valorar aquellas cosas que sí son imprescindibles".

Preguntada por si se podrá ir a la playa o a conciertos, ha insistido en dar tiempo a la evolución de la pandemia porque pasarán muchos meses, y sobre si podrá haber cabalgatas de Reyes, ha respondido: "Creo que las habrá, y que todo volverá más o menos. Pero nos tenemos que poner en la cabeza que esto durará meses".