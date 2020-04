Este domingo 19 de abrirl se cumplen 20 años de una de las jugadas más emblemáticas de la historia de la UEFA Champions League y del Real Madrid: el famoso taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford.

⚽🤩 Se cumplen 20 años de una de las jugadas más emblemáticas de la historia de la Champions y del Real Madrid: el taconazo de Fernando Redondo en Old Trafford pic.twitter.com/EIn9wttMXx — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 19, 2020

Miércoles santo. Partido de vuelta de los cuartos de final tras un 0-0 en la ida en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid necesitaba asaltar el 'Teatro de los Sueños', un campo inexpugnable en año y medio en Europa. Poco más que decir que el United venía de proclamarse campeón de Europa en el Camp Nou.

Tras irse 0-1 al descanso con un gol de Roy Keane en propia meta, Raúl, con un doblete en apenas siete minutos, ponía un 0-3 casi definitivo. El tercero, un golazo del siete madridista que no pasaría a la historia, pues el recuerdo imborrable fue sin duda el 0-2.

Redondo cabalgó por banda derecha y con un sutil toque le tiró un caño de tacón a Berg, apuró línea de fondo, aguantó la llegada de Raúl y el siete empujó el balón a portería vacía. Beckham y Scholes maquillaron el resultado pero sería el Real Madrid el que se llevaría la eliminatoria y, posteriormente, la Champions.

Entrevista en AS

Fernando Redondo, tras el 20 aniversario de este encuentro, charló con el Diario AS para repasar todo lo sucedido en el partido y toda la actualidad madridista y del coronavirus.

Redondo recordó la jugada al completo en AS. "Me parece mentira que hayan pasado 20 años. Recuerdo bien la jugada que comienza en nuestro propio campo, presionados por los jugadores del Manchester, recibo de Roberto Carlos, toco con Savio que me devuelve con clase por encima de la cabeza de Gary Neville y arranco hacia adelante, recostado sobre la banda izquierda. En el uno contra uno el taconazo fue un recurso técnico, un momento de inspiración. No lo había hecho antes profesionalmente, sí con alguna frecuencia cuando jugaba en Argentinos Juniors. Para mí fue importante levantar la cabeza y hacer la pausa para ver llegar a Raúl por el segundo palo y que finalizara en gol".

Además, destacó también tres aspectos muy llamativos y que pocas veces suceden en el fútbol: el reconocimiento del público rival, del contrario y hasta del árbitro. "Fue un gran partido de fútbol, de ida y vuelta. Ellos tenían un muy buen equipo, eran los campeones vigentes y hacía más de un año que no perdían de local en Champions. Old Trafford es un escenario fantástico. Recuerdo perfectamente que una vez finalizado el partido, cuando nos marchábamos hacia el vestuario, todo el público nos despidió de pie aplaudiendo a pesar de que su equipo había sido eliminado. Disfruté ese espíritu de entender el juego". Además, fue preguntado también por las palabras de Alex Ferguson el cual llegó a decir sobre su taconazo '¿qué tiene ese jugador en las botas, imanes?' y del árbitro, Pierluigi Collina, el cual reconoció que fue una de las jugadas más bellas que había visto en un campo de fútbol. "Dos detalles enormes que forman parte de ese bonito recuerdo".

Todas las noticias de deportes