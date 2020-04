Un Cervantes sin premio y un Sant Jordi sin librerías ni rosas

No habrá ceremonia de entrega del Premio Cervantes en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. No habrá discurso del premiado, el poeta Joan Margarit, ni del ministro de Cultura, ni de Felipe VI. No habrá corrillos con los reyes después de la ceremonia, ni canciones de la tuna, ni titulares, crónicas y conexiones en directo desde la sala de prensa. Este 23 de abril, el Premio Cervantes no recogerá su premio, aplazado hasta que el coronavirus nos dé una tregua, pero Margarit, Cervantes y la literatura estarán presentes en multitud de actividades en el universo virtual.

El ministerio de Cultura, a través de la Dirección general de Libro y Fomento de la Lectura, rendirá homenaje a Joan Margarit con la emisión en redes de un vídeo en el que amigos del poeta, editores, autores, libreros y personas del ámbito universitario que iban a asistir a la ceremonia de entrega expresarán su relación con él y su obra.

Con el lema La libertad es una librería, un verso de Margarit, el Instituto Cervantes celebra su Semana Cervantina con diversas actividades: un ciclo de charlas en directo, en su canal de Instagram, con invitados como Elvira Lindo o Isabel Coixet, acerca de sus libros preferidos, las librerías que visitan y las bibliotecas que han ido formando a lo largo de sus vidas. Además, en su canal de YouTube, el Cervantes viene desarrollando una campaña de apoyo a las librerías, con vídeos en los que representantes de la cultura comparten sus reflexiones sobre los libros como referencia ética, estética y humana en estos momentos, y sobre las librerías como espacios únicos para la conciencia colectiva. En el mismo canal y durante toda la semana, personalidades como Victoria Camps, Darío Villanueva o Ian Gibson leerán sus pasajes favoritos del Quijote.

La Real Academia Española (RAE) se suma también a la celebración del Día del Libro con el estreno, por primera vez en formato digital, de las catorce sesiones de Cómicos de la lengua, cuyas lecturas se llevaron a cabo a raíz del tricentenario de la institución. En el proyecto, dirigido por el actor, director de escena y académico José Luis Gómez, intérpretes como José Sacristán, Blanca Portillo o Carlos Hipólito se subieron al escenario junto a varios académicos de la RAE para poner voz a los textos de Cervantes, Teresa de Ávila, Calderón de la Barca o Valle-Inclán. La RAE colgará los vídeos cada martes y jueves a partir de hoy en su página web.

Cartel del Día del Libro 2020 / Ministerio de Cultura

El Círculo de Bellas Artes (CBA) mantendrá el próximo jueves a partir de las 18 horas su tradicional lectura ininterrumpida de El Quijote, pero este año el escenario no será su Sala de Columnas, sino su página web, en la que abrirá la jornada el Premio Cervantes 2019, Joan Margarit y, tras él, la Princesa de Asturias, Doña Leonor y la Infanta Doña Sofía. En esta lectura virtual intervendrán también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Además, el Círculo rendirá homenaje a los trabajadores que están en primera línea desde que empezó el estado de alarma, que participarán también en la lectura: el doctor Juan Jorge González Armengol, presidente de la SEMES y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid; además de personal de limpieza, mantenimiento, vigilancia y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

El Teatro Real también se suma a las celebraciones con la emisión a través de su plataforma de vídeo MyOperaPlayer, de óperas cuyo argumento nace de títulos de la literatura universal. Entre ellas, Elektra, de Richard Strauss; Fuenteovejuna, con Antonio Gades y Otello, de Verdi.

El Festival de Teatro Clásico de Almagro, junto con la compañía Jóvenes Clásicos, pone en marcha ‘Clásicos confinados’, una iniciativa que pedirá a los que inunden las redes sociales con fragmentos leídos de textos del Siglo de Oro español, con la etiqueta #clásicosconfinados. A esta acción se han sumado ya Blanca Portillo, Álvaro Tato o Natalia Menéndez.

Un Sant Jordi sin librerías ni rosas

En Las Ramblas de Barcelona no habrá paradas, ni escritores, ni libros, ni largas colas de lectores y lectoras esperando la firma de su autor favorito. Las librerías estarán cerradas y tampoco habrá rosas ni floristerías donde comprarlas. Este jueves, en Cataluña, no habrá Sant Jordi, que confía en poder celebrarse el 23 de julio, pero sí habrá propuestas virtuales para que el encuentro entre autores y lectores pueda producirse en un día que el pasado año, según el Gremio de Libreros de Catalunya, las librerías facturaron más de 22 millones de euros y se vendieron 1,64 millones de ejemplares. Para el sector, las ventas del 23 de abril pueden suponer entre el 15% y el 40% de su facturación anual.

Precisamente, el Gremio de Libreros de Cataluña ha invitado a que la gente salga este jueves a sus balcones, ventanas, terrazas o patios, lea en voz alta el fragmento de un libro y acabe con un grito con el nombre de su librería y un aplauso. Una acción con el lema ‘Libros al aire’ que se celebrará a las 12.00 y a las 18.00 horas. Por su parte, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha puesto en marcha una campaña en redes sociales llamada #GraciasLibro que anima a los lectores, editores, escritores, distribuidores y libreros a que suban una fotografía en su rincón favorito de lectura en su casa y la compartan en Instagram y Twitter con la etiqueta #GraciasLibro #GracièsLlibre #Eskerrikaskoliburua #Grazaslibro y cuenten cómo les está ayudando el libro a pasar estas semanas.

Más allá de iniciativas virtuales, el sector llega al 23 de abril dividido entre quienes han apostado por la venta y entrega de libros a domicilio y aquellos que no quieren poner más en riesgo a unos trabajadores ya muy expuestos y precarizados, como los repartidores. Entre quienes han reforzado sus canales de venta online y han apostado por su catálogo de libros electrónicos y quienes siguen defendiendo el libro en papel y a las librerías como principal canal de venta, a las que no hay que dejar caer. En esa línea, aunque también ha recibido críticas, está la iniciativa Llibreries Obertes, que impulsa la compra en librerías y la recogida del libro cuando vuelvan a abrir sus puertas.

En esta no celebración de Sant Jordi, las editoriales seguirán tirando de fondo y catálogo porque prácticamente todas han bloqueado el lanzamiento de sus apuestas y novedades para estas semanas, entre ellas Anagrama o los dos grandes grupos editoriales en España, Planeta y Penguin Random House, que aglutinan más del 50% del mercado. Ambos grupos tienen previsto un gran despliegue de actividades virtuales este 23 de abril.

Planeta, que ha experimentado un incremento de ventas de ebooks de un 127% en estas semanas de confinamiento y, según la plataforma de lectura digital Nubico, un incremento de lecturas del 64% respecto al periodo anterior al coronavirus, celebrará el Día Internacional del Libro y Sant Jordi regalando a través de su web una dedicatoria de sus autores, acompañada del primer capítulo de su libro. Además, a lo largo de todo el día, Planetadelibros albergará conversaciones en directo entre lectores y autores como Almudena Grandes, Javier Cercas, Santiago Posteguillo o Megan Maxwell.

Penguin Random House, que no dispone de datos concretos sobre ventas de libros electrónicos, lo hará con una iniciativa que han llamado Casa Tomada, una retransmisión en directo de más de 12 horas, desde las 09.30 de la mañana hasta pasadas las 20.00 horas, a través de sus cuentas en Instagram @megustaleer y @magradallegir (dedicada en exclusiva a la literatura en catalán) de una programación cultural que incluirá encuentros literarios, entrevistas, conversaciones, concursos, recitales poéticos, actuaciones musicales y actividades infantiles y juveniles. En la iniciativa participarán más de 80 escritores del sello editorial –Jordi Sierra i Fabra, Javier Castillo, Elísabet Benavent, Víctor Manuel, Gemma Nierga, Manuel Rivas, Rosa Montero, Juan Gómez-Jurado, Martín Caparrós, Bernardo Atxaga, Guillermo Arriaga, entre otros-, y periodistas como Lourdes Lancho, Juan Carlos Ortega, Óscar López o Carlos Zanón. Como colofón, Isabel Allende -la autora viva más leída en español del mundo- mantendrá un encuentro digital con sus lectores a partir de las 21.30 horas y a través de Facebook Live.