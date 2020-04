Malcom: "Debemos pasar el coronavirus para volver a ver jugar a Messi"

¿Cómo le va en el Zenit?

Me va muy bien, estoy contento porque estaba empezando a jugar después de la lesión. Antes del Coronavirus lo estaba jugando todo y ahora por desgracia paramos.

¿Desde casa... cómo trabajáis en el día a día?

Entrenamos por Skype, por una aplicación que se llama Zoom. Nos juntamos todos y entrenamos ahí. No tocamos el balón, por eso es malo, pero mantenemos la forma.

¿Por qué elegiste Rusia, el Zenit?

Mi agente siempre dice, nosotros tenemos que estar enamorados de quien está enamorado de nosotros. Zenit y Javier Ribalta me querían y lo demostraron y por eso elegí San Petersburgo y así poder jugar Champions.

¿No extraña Barcelona?

Tengo buen recuerdo de Barcelona. Me envían muchos mensajes de apoyo. Hablo mucho con Arthur, Nelson, Coutinho...

No le podría mandar un mensaje en el grupo de whatsapp a Coutinho para que vuelva...

Ríe. No hablamos sobre el futuro con Philippe. No puedo saber si va a volver. Pero si lo hace va a dar muchas alegrías al Barcelona, de eso estoy seguro.

Y a Neymar, lo ve de vuelta?

No lo sé. La misma respuesta sirve para Neymar. Si vuelve rendirá como lo hizo en el pasado, seguro. La verdad es que el año pasado no hablábamos mucho de Ney en el vestuario. Escuchábamos en televisión, a la prensa... pero nosotros queríamos ganar todo y no nos descentrábamos"

🎙 Malcom al @QueThiJugues!



"Pienso que merecí más minutos, pero los jugadores siempre queremos estar jugando. Por lo que hacía en el campo creo que merecía más, pero eso es innato de todo jugador, todos queremos participar el máximo"

Si nos fijamos en su temporada como azulgrana, nos viene la imagen del gol al Madrid y al Inter

El gol al Madrid fue mi mejor momento y después el del Inter. Fue un sueño, aprendí mucho... dentro y fuera del campo, por ejemplo, a pensar más en la familia, en la novia... eso lo aprendí en Barcelona.

¿Cree que jugó poco?

Pienso que merecí más minutos pero los jugadores seimpre queremos estar jugando. Por lo que hacía en el campo creo que merecía más pero eso es innato de todo jugador, todos queremos participar el máximo.

Usted que ha convivido con él... ¿Messi manda tanto?

No es que tenga tanto poder. Eramos todos una familia. No es que Leo sea presidente. Leo hablaba como capitán con la plantilla, nos preguntaba, hacíamos reuniones para saber qué pensábamos y luego hablaba con el presidente.

Seguramente una de las cosas malas del confinamiento es no ver jugar a Messi...

Creo que Messi va a jugar hasta los 40. Tenemos que pasar el Coronavirus rápido para volver a ver a Leo Messi sobre un terreno de juego.

Por último, ¿le ilusiona jugar la Copa America?

No pienso en jugar con Brasil ahora. Quiero jugar la Champions del año próximo. Hulk siempre iba seleccionado en Zenit, ¿por qué yo no voy a ir yo? Primero pensar en Zenit y luego ojalá pueda ir a la selección.