El Gran Wyoming pasó por Carrusel Deportivo para contar cómo vive en época de confinamiento y repasar los inicios de su carrera como presentador.



El presentador y humorista rememoró el Caiga quien caiga, programa que le lanzó a la fama. "El Caiga quien caiga fue la hostia. Había un factor afectivo: nos convertimos en algo muy próximo, íbamos a dar pregones. Disfrutamos de una época muy buena, nos dieron muchos premios. Yo estuve ahi pero cualquiera que lo hubiese estrenado hubiese triunfado. Era introducir a la clase política en el entretenimiento. Aquí ellos tenían una coraza y se mantenían muy lejanas", comenzó a explicar.



"Soy el profeta de los tramos de poca audiencia. Estre programa fue una puesta de Carlotti, el consejero delegado de Telecinco, que quiso aguantar el programa como fuese. Cambiaron dos veces de horario el Caiga. Nos pusieron viernes por la noche, donde ven la tele los castigados. Luego nos metieron donde nadie quería estar, el domingo a las 15:30h. Era la hora de la resaca y arrasamos. Nos veía la peña que se arrastraba. Subimos ocho puntos de audiencia sin cambiar absolutamente nada", añadió.



Respecto a su programa actual, El Intermedio, el presentador dijo que: "Yo en el programa capitalizo gran parte del presupuesto y el mérito. El trabajo lo cedo a los compañeros. Es broma, llevamos 14 años el mismo equipo y yo llego con todo hecho. Cuando llego está todo el pescado vendido. La soflama es cosa del programa, yo soy peor".

Uno de sus colaboradores, el periodista Fernando González 'Gonzo', pasó por Carrusel para unirse a la chalra y Wyoming tardó poco en dedicarle unas irónicas palabras. "Gonzo siempre me ha tenido envidia, por mi carrera, mi físico... hasta que me ha apuñalado y le he mandado a la mierda. Ahora se ha juntado con Évole, el mal se atrae entre sí y forma una gran bola de nieve que un día nos arrasará", concluyó.

Las últimas noticias del mundo del deporte