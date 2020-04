Esta categoría estaría entre Segunda A y Segunda B. Se llamaría Segunda B Pro. Los que equipos que la compondrían son los 10 primeros clasificados de cada grupo de la Segunda B actual. Se dividirían en 2 grupos de 20 equipos (norte y sur)

Los equipos que la compondrían son los 10 primeros clasificados de cada grupo de la Segunda B actual en el supuesto de que no se termine la competición. En el caso de que se termine la competición, la Segunda B Pro estaría formada por los cuatro equipos que descienden de Segunda A, los 12 que jugaron play off la temporada pasada y no ascendieron y los equipos actualmente clasificados entre el 5º y el 10º de cada grupo.

Estos son los 12 equipos que jugaron play-off el año pasado y no ascendieron: Real Madrid Castilla, Atlético Baleares, Barakaldo, Hércules, Logroñés, Badajoz , Cartagena, Cornellá, Villarreal B, Melilla, Recreativo de Huelva y Atlético B.

Desde está división ascenderían a Segunda A los dos primeros de cada grupo. Los segundos y terceros jugarían un play off entre ellos. Ya la han firmado más de 30 equipos. Entre ellos los filiales de Real Madrid, Atlético y Villarreal.

Las últimas noticias del mundo del deporte