Rafa Nadal: "No entiendo por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar"

Rafa Nadal estuvo este lunes en su cuenta de Instagram en un directo en el que también tuvieron su participación Roger Federer, Andy Murray y Marc López.

Dicha charla comenzó con un 'preguntas y respuestas' en directo en castellano e inglés y en una de ellas Rafa Nadal ofreció una reflexión sobre el hecho de que ahora mismo no está pudiendo jugar al tenis.

"No estoy jugando a tenis, no tengo una pista en casa y la verdad es que lo echo un poco de menos. Estoy haciendo mis rutinas físicas. Desde el gimnasio de mi Academia me han podido traer algunas máquinas cuando empezó la cuarentena y estoy haciendo mis trabajos diarios", comentó Nadal.

Además ofreció su punto de vista acerca de no poder jugar al tenis teniendo en cuenta las distancias que hay en su deporte, comentando también que entiende la situación actual y que el Gobierno está desbordado. "Es verdad que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, jugamos uno en cada lado de pista. Pero bueno, entiendo que es una situación muy crítica y que el Gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y también entiendo que lo último que piensan es en quién puede entrenar o quién no puede entrenar. Entiendo la situación, igualmente evidentemente hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas".