Todo lo que debes saber sobre la 'app' del Gobierno para detectar el coronavirus

El hecho de que la pandemia del coronavirus esté teniendo lugar en pleno siglo XXI ha convertido a la tecnología y a internet en dos de los elementos centrales para combartirla. Mientras en los laboratorios los científicos buscan a contrarreloj una vacuna contra el COVID-19, los gobiernos y las empresas tecnológicas estudian la manera de que lo digital ayude a frenar el virus, o al menos a prevenirlo. Esta semana hemos sabido que la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial está preparando una aplicación para el móvil que nos permitiría saber si hemos estado recientemente cerca de alguien contagiado, y así poder tomar medidas.

Escucha aquí el tramo sobre la 'app' del Gobierno

¿Sabemos en qué consistirá?

Todos los que nos movemos con un telefono móvil vamos dejando un rastro de nuestros movimientos. Si todos activamos el bluetooth de nuestros móviles estos van registrando si otros teléfonos han estado en nuestra proximidad. De forma anónima, claro. Este sistema de alertas partiría de que los que hayan dado positivo por coronavirus lo declaren al sistema y a partir de ese momento avisará a las personas que hayan estado en su proximidad en los últimos días durante un tiempo determinado: 5, 10 minutos, o lo que se estime como tiempo de riesgo para poder contraer el virus. Sería un sistema interconectado con un modelo general europeo, aunque cada país pueda tener su propia app. Su propio sistema.

¿Cómo se consigue garantizar la privacidad y se evita que esas identidades se difundan?

Porque la identidad del que se declara positivo no saldría del ámbito de su propio teléfono móvil, que emitirá un código, que irá cambiando, para poder avisar a los demás del riesgo. Pero su identidad no se integrará en una base de datos alojada en un servidor externo, que siempre podría ser objeto de un ataque informático y de la difusión de su contenido.

¿Cómo se garantiza que todos los pacientes positivos por coronavirus que se declaren en la 'app' lo sean realmente?¿Que no haya errores o fraudes?

No se ha concretado, pero una opción posible -nos dicen- sería que en el momento darse de alta en sistema de alertas el sistema pida a esa persona el código o el numero de referencia del análisis médico que certifica que ha pasado la enfermedad. Pero muchas personas han tenido síntomas compatibles con la enfermedad y después se han recuperado, pero no se les han hecho las pruebas así que no tendrían ningún numero de certificado si se lo pide el sistema. Claro. Si esta fuese la opción -tener que aportar el certificado médico- la clave estaría en la generalización de las pruebas a esas personas. Eso aún puede tardar. Hay un cuello de botella en la realización de pruebas. Por ahora, si se pide el certificado habría muchos presuntos positivos que no podrían darse de alta. Y si no se pide el certificado no hay garantías frente a posibles errores o fraudes.

¿Cómo se conseguiría una aceptación masiva de los ciudadanos, para aumentar su eficacia?

La idea sería promover una campaña de concienciación de que la participación de todos o de la mayoría es clave e insistir en que la privacidad está garantizada para despejar cualquier temor en ese sentido.

¿Hay fechas para la puesta en marcha?

Oficialmente no. Lo que se transmite es que el sistema está a punto, más allá de que haya aún opciones abiertas a la hora de afinarlo para su uso efectivo. Más allá de la capacidad tecnológica, los responsables de gestionar la epidemia estarán calibrando las consecuencias que tendría su puesta en marcha:

¿Qué deberían hacer las personas a las que se avise de que han estado cerca de un positivo?

Lo lógico sería que se hiciesen rápidamente las pruebas para ver si están contagiados