Fernando Simón: "Si la gente piensa la salida de niños para que se junten con otros vamos a tener un problema"

"Con todo lo que estamos pasando, con toda la información, creo que las cifras de los últimos días es para ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo", ha explicado esta mañana Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio. La cifra de nuevos fallecidos con coronavirus ha caído por tercer día consecutivo hasta los 399, la más baja desde el pasado 22 de marzo y que elevan el total 20.852, al igual que el número de contagios, que ya alcanzan los 200.210 al haberse confirmado solo 2.881 casos en 24 horas.

En pleno debate sobre cuáles deben de ser las medidas de desescalada Simón se ha referido a la posibilidad de relajar las medidas para deportistas o mayores: "Una persona que va corriendo sola por la calle o va en bicicleta, no es un riesgo, pero si me voy a juntar con otra persona que corre delante de mí, y con otras tres un poco más adelante, es una muy mala interpretación".

El Gobierno explica esta tarde las condiciones en las que se tienen que producir las salidas de los niños a partir del 27 de abril. "Los niños pueden ser transmisores de la enfermedad, pero llevamos un mes y una semana de confinamiento. La probabilidad de que los niños ahora estén infectados es muy baja. No sé cómo van a definirse las condiciones de salida, pero va a ser una salida controlada que no implica un incremento de riesgo. Si la gente piensa que es abrir la puerta y que se junten con los otros niños del vecindario, vamos a tener un problema", ha aclarado Simón.

El portavoz de Sanidad ha dicho que la salida está sobre la mesa, pero aun no hay nada concreto decidido. "No tienen más riesgo de enfermar, pero si se infectan los riesgos a los que se exponen son muy mayores. Este virus nos puede afectar a cualquiera, pero no afecta por igual a todos", ha asegurado.

"La restricción de la movilidad nos ha permitido controlar el virus. Es un objetivo fundamental para todos y para reducir el número de fallecidos. Los velatorios aquí en España son situaciones de alto riesgo para la transmisión. Está sobre la mesa, la opción de permitir velatorios, pero hay que valorar con mucho cuidado para levantar las restricciones", ha explicado Simón que aunque se ha mostrado alentado por las cifras ha insistido en la importancia de no bajar la guardia para no echar por tierra todo lo conseguio.