La apuesta de uno de los biólogos más importantes del mundo: "En mayo habrá menos casos, incluso sin medidas"

El aventurero y presentador Jesús Calleja entrevistó el pasado domingo a través de Instagram a uno de los biólogos más importantes del mundo, el español Adolfo García Sastre. Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, García Sastre conversó durante más de una hora con Calleja acerca del coronavirus, en un directo para la red social en el que este experto en el campo de la virología abordó cuestiones sobre el virus y la situación de pandemia mundial.

Días antes, el presentador entrevistaba al mayor experto en coronavirus en España, el químico y virólogo Luis Enjuanes, quien se apostó un café a que en el mes de julio ya se podrá ir de vacaciones y a la playa siguiendo algunas medidas sociales. Siguiendo la línea de aquella entrevista, Calleja ha preguntado ahora su opinión a García Sastre. Sin embargo, el Sastre no ha querido ser tan optimista como Enjuanes, asegurando que julio "aún queda muy lejos".

No es un virus de laboratorio

No obstante, sí ha señalado que a partir del 9 de mayo, dos días antes de que finalice la prórroga del estado de alarma en España, el número de contagios y muertes habrá descendido o, incluso, se habrá estabilizado.

"Tanto si está estabilizado como a la baja, tarde o temprano va a bajar. El 9 de mayo creo que habrá menos muertes de las que hay ahora. Cuántas menos eso ya no te lo puedo decir, pero creo que va a haber menos muertes y menos contagiados incluso si se han empezado a quitar medidas de confinamiento. Y a eso sí puedo apostarme un café”, ha aseverado.

Sastre también ha negado la teoría que afirma que el coronavirus fue creado en un laboratorio. “Este virus no puede haber salido de un laboratorio. Está bien claro de dónde ha venido”, ha asegurando a la vez que ha subrayado que procede de “la naturaleza”, de los murciélagos.

"Es fácil" que vuelva en invierno

Asimismo, ha apuntado que la reacción de la sociedad italiana y española en los días previos al confinamiento contribuyó al aumento de casos. "Cuando al principio te dicen que tienes que confinarte no parece que sea tan serio porque aún no se conoce que haya tantas muertes y es un poco lo que nos ha pasado, tanto a nivel de gobierno como a nivel personal, porque no nos lo queríamos creer", ha señalado.

Por otro lado, el experto ha admitido que “es fácil” que el coronavirus vuelva el próximo invierno, lo que dependerá de cuánto baje el número de contagios a lo largo del verano. “Si baja mucho entonces no se va a infectar mucha gente y va a seguir habiendo mucha gente susceptible. Y todo depende de, cuando pase esta ola, cuánta gente ha sido infectada porque todavía no lo sabemos”, ha afirmado, asegurando que él cree que un 10% de los españoles se ha contagiado.