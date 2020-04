Investigan si algunas lesiones en la piel son síntomas de coronavirus

Los dermatólogos españoles han observado un aumento de consultas sobre diversa sintomatología cutánea y sospechan que pueda estar relacionado con el coronavirus. Urticarias, manchas en manos y pies, ronchas rosáceas, sabañones o vesículas como la varicela, entre otras, son algunas de las manifestaciones. Tres hospitales han puesto en marcha el estudio COVID-Piel. Los investigadores principales son Alba Català, del Hospital Plató de Barcelona, Gregorio Carretero, del Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y Cristina Galván, del Hospital Universitario de Móstoles en Madrid. Les llama la atención que durante las últimas semanas los dermatólogos hayan recibido un incremento considerable de este tipo de casos en personas que no han tenido ese cuadro con anterioridad. Tanto en Italia como en China existen estudios en curso, aún pendientes de publicación que apuntan en la dirección de relacionar distintas lesiones en la piel con la infección por COVID-19. El dermatólogo italiano Recalcati ha recogido información de 88 pacientes y vió que 18 de ellos, el 20%, desarrollaron sintomatología cutánea.

La doctora Ana María Molina Ruíz es dermatóloga del Hospital Fundación Jiménez Díaz y estas semanas atiende también a pacientes con coronavirus. En un vídeo, ha explicado las manifestaciones cutáneas que están observando en las personas infectadas con COVID-19. "El más común es la aparición de una erupción más visible que palpable de lesiones rojizas que se parecen mucho a esos exantemas que se observan en otras infecciones virales como mononucleosis, etc. El segundo tipo son lesiones más palpables que hacen habones y se parecen mucho a la urticaria. El tercer tipo es menos frecuente y se observan pequeñas vesículas, sobre todo en el tronco, que se parecen a la varicela. El cuarto tipo son lesiones en manos y pies muy parecidas a los sabañones", cuenta.

Ante el aluvión de comentarios/consultas, me gustaría hacer algunas consideraciones. Abro hilo

1 No estamos seguros de que la causa sea el #coronavirus. El hecho de que se asocien no indica causalidad. https://t.co/xOxLNAgDbP — Pablo L Ortiz Romero (@drpabloortiz) April 12, 2020

Explica la doctora Molina que este último tipo de lesiones en manos y pies lo están observando sobre todo en pacientes más jóvenes que suelen estar asintomáticos o con síntomas leves que consultan desde su domicilio a los cuales en su mayoría no se les ha realizado el test. También observan las lesiones en pacientes ingresados y en estos casos son más severas. "Es importante que si desarrolamos alguna lesión nos pongamos en contacto con un profesional por vía telemática ya que además de aconsejarnos y orientarnos cómo actuar, podrán recopilar toda esa información para el estudio de Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y que pronto nos dará información sobre este asunto", asegura.

La recomendación es que cualquier persona que note anomalías en la piel se ponga en contacto con un especialista para realizar un diagnóstico. El jefe de Dermatología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, Pablo Ortiz Romero, explica en Twitter que puede haber relación entre algunas manifestaciones cutáneas y el coronavirus, pero evidentemente, no lo puede confirmar. Recuerda que estas lesiones pueden producirlas numerosas enfermedades que pueden no estar relacionadas con COVID-19 y que en caso de que fuera un síntoma no hay que asustarse. "La mayoría mayoría de los casos son asinomáticos o con pocos síntomas. Las lesiones paracen mejorar espontáneamente. El tratamiento podría acelerar la evolución pero no sería imprescindible", asegura.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.