La falta de humildad de un concursante con el jurado de 'MasterChef'

'MasterChef' confirmó este lunes que el casting elegido para su octava edición venía con ganas de cocinar, pero también con ganas de gresca. La segunda gala del programa, que TVE emitió en el horario de máxima audiencia, fue muy polémica, con una prueba de exteriores que sacó a relucir la verdadera personalidad de algunos de los aspirantes.

Especialmente polémica resultó la actitud de Iván, el entrenador de Ourese. En el desafío por equipos, el concursante gallego tuvo que encargarse de la preparación y el cocinado de la carne, uno de los platos principales del menú que iban a servir a los comensales elegidos para la ocasión. Le puso mucho empeño a la presa, pero al final se sirvió cruda por dentro y quemada por fuera.

Pero esto no fue lo único que salió mal en el equipo azul. El caos generalizado entre sus integrantes provocó que el menú no se cocinara del todo bien y se retrasara el servicio, errores que el jurado de 'MasterChef' no pasó por alto y castigó mandando a los aspirantes de ese equipo a la prueba de eliminación.

Fue entonces cuando Iván montó en cólera, respondiendo de malas maneras a los jueces del programa. "Creo que lo acabas de pintar muy mal y tampoco ha sido tan malo como lo que acabas de decir", soltó, a lo que Jordi Cruz le dijo: "Entiendo que me discutas a mí, a mis 28 años de oficio porque hoy no tienes el día, ni estás pensando con la cabeza, pero no puedes discutir a los comensales".

"Me gustaría que los comensales me dijeran eso a la cara, claro", añadió el concursante, obligando a Pepe Rodríguez a intervenir: "Iván, en serio. ¿Qué años tienes? ¿Crees que el rape que has sacado era un rape en tempura? El aguacate está salado, la carne no está perfecta... no sé si me entiendes".

¿La respuesta de Iván? "Me gustaría tener un cacho de carne aquí para poder valorar ahora mismo lo que me estáis diciendo. No puedo daros la razón si no creo que la tengáis. No creo que la carne sea la mejor del mundo pero no era un tocinete de ceniza".

La actitud de Iván no pasó desapercibida en redes sociales, donde los espectadores aprovecharon para arremeter contra el aspirante de 'MasterChef 8':

@JordiCruzMas espero que echéis a Ivan cuanto antes. Las faltas de respeto no se pueden tolerar. Voy a por la eliminación a ver qué ha pasado (diferido) #MasterChef — Aυdιтor (@Yo_Auditor) April 21, 2020

#MasterChef



Jordi: la carne estaba quemada



Ivan: yo creo que no estaba mal



Jordi:pic.twitter.com/vpIxGTLMAm — jorge (@Bjorn001_) April 20, 2020

De verdad te metes a masterchef para faltarles al respeto a los jueces de esta forma? Iván, Saray y Luna, bajad la cabeza y aprended, joder. #MasterChef — Sara Sánchez⚡ (@orejasdemapache) April 20, 2020

Madre mía que vergüenza me acaban de dar ahora mismo Ivan y Saray, solo por la gente que se queda fuera sin entrar al programa a mi me daría vergüenza contestar como contestan #MasterChef pic.twitter.com/M9Udgq98C4 — Alba Esteban S (@alba_esteban_sz) April 20, 2020