Andreas Seidl, director de McLaren: "La renovación de Carlos Sainz no es una asunto importante ahora mismo"

El director del equipo McLaren, Andreas Seidl, ha asegurado que la posición del equipo "no ha cambiado" a la hora de evaluar el futuro de sus pilotos Carlos Sainz y Lando Norris, cuyos respectivos contratos concluyen a final de año, y que sus posibles renovaciones no constituyen "un asunto importante" en este momento.

"Nuestra posición no ha cambiado ni tampoco la forma en la que queremos abordar este tema en el futuro. Por supuesto que nos hubiera gustado que Carlos y Lando ya hubieran disputado algunas carreras y nos hubiéramos sentado a hablar y tomar decisiones, pero tampoco creo que sea un asunto importante en este momento", dijo Seidl en declaraciones a Autosport que recoge Europa Press.

En este sentido, el alemán añadió que "los contratos, no importa qué contratos, no serán un gran problema". "En este tema será fácil encontrar soluciones allí porque todos los involucrados en la F1 tenemos el mismo interés. Tenemos contratos vigentes y para nosotros no hay razón para no continuar con ese plan", resumió.

A pesar de que McLaren cambiará en 2021 de motores, pasando de Renault a Mercedes, en el equipo británico tampoco esperan que haya "ningún problema" con la empresa francesa. "Tenemos una relación excelente con ellos, abierta y transparente", destacó Seidl.