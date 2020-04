De Iturralde en Iturralde: la increíble historia de los 5-0 del Barcelona al Real Madrid

Eduardo Iturralde pitó en 1935 el primer 5-0 del FC Barcelona al Real Madrid. 75 años más tarde su nieto, Eduardo Iturralde González, pitó el último 5-0 del Barcelona al Real Madrid. El exárbitro y actual colaborador de Carrusel Deportivo pasó por los micrófonos de Què T'hi Jugues para explicar cómo se enteró de la curiosa coincidencia.

"Resulta que era mi abuelo. La sorpresa me llevé yo ayer, cuando vi el tweet compartido por el Barça, yo no sabía este dato. Cuando lo vi en Twitter, busqué las actas de mi abuelo y vi que era verdad: el primero fuese de mi aitite y el último yo. En el Barça lo tenéis jodido porque hasta que no nazca mi nieto no vais a ver otro", comenzó a explicar Iturralde.

"Mi abuelo fue el primer árbitro internacional de Vizcaya. Mi aita, cuando tenía 3 años, durante la guerra civil iba con mi amama y una granada le arrancó el brazo. A los 19 años fue al colegio de árbitros y le dijeron que no podía colegiarse porque era manco. Volvió a los 30 años y no le dejaron. Volvió a los 40 y ya sí le dejaron. Él quería ser colegiado. Llegó a ser regional, no llegó a más", explicó Iturralde.

EL MUSEU DEL BARÇA OBRE LES PORTES A LES ACTES DELS ITURRALDE‼️



🗣 Jordi Penas [Museu #FCB]: “Me haría especial ilusión tener vuestras actas en el museo del Barça y dar así motivos a la gente para que vuelva al museo”



👏🏼@itu_edu: “Para mi sería un honor, lo vería todo el mundo” pic.twitter.com/UXhoTv3Qwp — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) April 22, 2020

La última 'manita' de los culés a los blancos fue cuando todavía Guardiola y Mourinho dirigían los equipos. Cuando le preguntaron si lo disfrutó, Iturralde fue contundete: "No te diviertes".

"Cuando ya vuelves a casa y lo ves por televisión ya ves otra cosa. Ahí estás tan centrado que no eres capaz de discernir. Luego ya llegas a casa y dices 'joder, menudo partidazo'", añadió.

"Los árbitros tenemos que agradecer que Messi es deportista"

En aquel partido, Iturralde expulsó a Sergio Ramos por una falta sobre Messi. "Mi abuelo me dijo 'quédate siempre con recuerdos'. Así que en todos los partidos sacaba dos tarjetas para luego quedarme con una amarilla y una roja. Tengo las de todos los partidos", afirmó.

Además, el exárbitro dedicó unas palabras a Messi. "Si Messi fuese más canchero, como dicen en Argentina, pondría muchos problemas al arbitraje. Si lo hiciese cuatro veces en el borde del área, te pondría como una olla a preisón. ¿Que se habrá tirado una o dos veces en su carrera? Sí, pero por norma general es darle las gracias porque es deportista", explicó.

Iturralde también habló con Jordi Penas, director del Museo del Barça, para donar el acta arbitral. "Ahora que estamos confinados, tener estas grandes noticias... Es impresionante recuperar esto para el museo. Sería una excusa más para que la gente volviese al museo y un reconocimiento a la tarea de los árbitros", concluyó.